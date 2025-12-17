€ 5.0923
DCNews Stiri Oscarurile se mută pe Youtube din 2029. Ceremonia va fi transmisă exclusiv online
Data publicării: 22:51 17 Dec 2025

Oscarurile se mută pe Youtube din 2029. Ceremonia va fi transmisă exclusiv online
Autor: Dana Mihai

Oscar - Freepik Oscar -Freepik
 

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029.

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP.

O premieră istorică după decenii de difuzare la TV

Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming.

Suntem încântaţi să iniţiem un parteneriat mondial multidimensional cu YouTube ca viitoarea gazdă a Oscarurilor şi a programelor noastre, au declarat, într-un comunicat, directorul general al Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, Bill Kramer, şi preşedinta acesteia, Lynette Howell Taylor.

Oscar 2026. Academia de film americană a publicat listele scurte pentru 12 categorii

Audienţa ceremoniei Oscarurilor, care reuneşte de obicei cele mai mari vedete de la Hollywood, atinge în general circa 20 de milioane de americani şi alte câteva milioane de privitori la nivel global.

Cu toate acestea, este o audienţă mult mai slabă decât cei circa 40 de milioane de telespectatori care urmăreau ceremonia acum zece ani.

Ultima ediție, difuzată simultan la TV și streaming

Cea mai recentă ediţie a fost vizionată de 19,69 de milioane de persoane, fiind pentru prima dată difuzată simultan pe ABC, post deşinut de Disney, şi pe platforma de streaming deţinută de Disney, Hulu.

Contractul în vigoare cu ABC se încheie în 2028, anul când premiile Oscar vor ajunge la cea de-a 100-a ediţie.

Odată cu difuzarea pe YouTube, platformă deţinută de Google, ceremonia va lua o nouă direcţie, într-un context când lumea cinemaului, în special proprietarii de săli, se tem concurenţa serviciilor de streaming, preferate de tinerele generaţii. 

