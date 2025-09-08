Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”

Un actor de la Hollywood a fost impresionat de frumusețile pe care le-a văzut în zona Mamaia Nord.

Este vorba despre actorul american Eric Roberts. El a călătorit pe mai toate continentele și s-a bucurat de splendoarea celor mai exclusiviste plaje din întreaga lume, dar a fost impresionat de frumusețile pe care le-a descoperit, recent, în zona Mamaia Nord.

Starul de la Hollywood a luat masa alături de staff-ul său la terasa Massaranduba, în Mamaia Nord. Vegetarian convins, Eric Roberts a savurat preparatele pregătite de bucătarii românii și s-a declarat impresionat aromele gastronomiei locale, scrie CTNews.ro

Promotorul Eduard Irimia este cel care l-a convins pe Eric Roberts să dea o fugă până pe malul Mării Negre.

”Pentru mine, prezența lui Eric Roberts nu poate să genereze decât o simbolistică a faptului că poate, cândva, litoralul românesc poate să redevină ca pe vremuri, o perlă și eu cred, ca promotor român, că dacă schimbi mai des oamenii care vin aici – cum văd la Mykonos, la St. Tropez – totul ține de trend, iar eu asta încerc să fac. Avem aeroport la Kogălniceanu, avem oameni care vin la evenimente și i-am promis Mirelei că mai vin”, a spus Eduard Irimia, conform sursei citate.

Ce a făcut Eric Roberts pe litoral

Vizita actorului la Constanța a inclus și scurte opriri simbolice, precum cea de la fabrica Dobrogea, unde a descoperit celebra eugenie românească. Conform organizatorului Eduard Irimia, plaja din Mamaia Nord i-a lăsat lui Roberts impresia unui loc ”aproape neatins”.

În cele câteva ore de relaxare pe care le-a petrecut la terasa din Mamaia Nord, Eric Roberts s-a delectat privind îndelung marea cu nuanțele ei. Mai mult, actorul nu a refuzat niciun fan care s-a apropiat de masa lui pentru a-i cere, discret, să facă o poză și pentru a schimba câteva cuvinte.

Cunoscută constănțenilor pentru implicarea sa activă în sfera politică și administrativă a județului Constanța, Mirela Matichescu, proprietarul restaurantului, susține că a profitat de prezența actorului Eric Roberts în România și cu precădere la Mamaia, pentru a promova litoralul românesc.

”Inițial, a cerut doar salate și pizza, însă când i s-au pus pe masă și alte preparate, a gustat din toate și a rămas surprins că noi avem preparate cu gusturi intense, naturale și foarte bune”, a declarat Mirela Matichescu.

Relaxat, dezinvolt și cu o naturalețe care i-a impresionat pe toți cei din jur, actorul în vârstă de 69 de ani a avut un mesaj scurt, dar cuprinzător pentru fanii lui din România:

„România, noul meu loc favorit! Iubesc românii, sunt cei mai simpatici oameni de pe planetă! Mulțumesc foarte mult!”, a transmis starul cu multiple nominalizări la Oscar, potrivit sursei citate.

Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News