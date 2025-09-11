Data actualizării: | Data publicării:

Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Lifestyle
Florin Dumitrescu - Foto: Instagram Florin Dumitrescu
Florin Dumitrescu - Foto: Instagram Florin Dumitrescu

Un ingredient folosit în brutării a reușit să facă gaură într-un beton de 12 cm. ASTA ajunge în stomacul nostru! Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit ce mâncăm, de fapt, în pâine și de ce suntem constipați.

Chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, a vorbit despre pâine și impactul ei asupra sănătății noastre.

Florin Dumitrescu este direct: potrivit lui, pâinea clasică este principalul factor al constipației și poate avea consecințe serioase asupra organismului.

"Asta face glutenul", spus chef Florin Dumitrecu, explicând de ce mulțioameni ajung să sufere de inflamații, balonare sau probleme digestive.

Ingredientul din pâine care face gaură în beton. Ce se întâmplă dacă mâncăm pâinea cu acest ingredient

"Vrei să te fac să nu mai mănânci pâine niciodată în viața ta?", a spus chef Florin Dumitrescu, dezvăluind ingredientul dintr-o brutărie a unui prieten care a făcut gaură de 12 cm în beton.

"Un prieten își făcuse brutărie și o avea deschisă de foarte mult timp. La un moment dat i-a curs acest ingredient pe jos și a făcut gaură în beton. Că ăla a căzut ca picătura chinezească și peste noapte i-a făcut gaură în beton de 12 cm.

Aia se întâmplă, de fapt, cu ceea ce mâncăm noi.

În momentul în care cumperi pâinea trebuie să știi ce cumperi. Că dacă o cumperi pe cea mai ieftină, clar va fi înlocuită cu ceva", a spus Florin Dumitrescu.

Află ce ingredient era și ce pâine recomandă chef Florin Dumitrescu, în articolul complet de pe DC Medical.ro

