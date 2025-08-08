Data publicării:

MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Instagram
Foto: Instagram

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube, a dezvăluit într-un live dacă este miliardar sau nu. 

Declarația a fost făcută într-un flux transmis de Adin Ross, cunoscut streamer și personalitate online, când acesta l-a întrebat direct: „Jimmy, ești miliardar? Fii sincer”. Fără să stea prea mult pe gânduri, MrBeast a răspuns: „Da”.

Tânărul de 27 de ani a continuat: „Cât ați spune că valorează cel mai mare canal YouTube din lume?” - o întrebare retorică, care i-a făcut pe mulți fani să realizeze că cifrele din spatele brandului MrBeast depășesc imaginația.

 

Cu 92 de miliarde de vizualizări, MrBeast domină internetul

Cu un număr de abonați care depășește populația Statelor Unite și peste 92 de miliarde de vizualizări, MrBeast este o adevărată forță în lumea digitală. Fie că este vorba despre faimosul videoclip inspirat de Squid Game, în care participanții concurează pentru sute de mii de dolari, sau despre acțiunile sale filantropice, cum ar fi oferirea de apă potabilă pentru două milioane de oameni din Malawi, creatorul de conținut reușește constant să atragă atenția prin proiecte spectaculoase și cu impact social.

Deși unii critici consideră că distribuirea de bani în clipuri virale poate părea superficială, MrBeast își propune adesea să demonstreze că divertismentul poate avea și o componentă umanitară puternică, conform Ladbible.

 

Câți bani are MrBeast în contul bancar? Mult mai puțin decât ați crede

Deși a confirmat că este miliardar în valoare netă - adică incluzând valoarea afacerilor, canalului YouTube, și brandurilor precum Feastables sau MrBeast Burger - Jimmy Donaldson susține că în contul său bancar personal are o sumă modestă.

Într-un episod din podcastul Diary of a CEO, el a dezvăluit că în contul său real are sub 1 milion de dolari: „În contul meu bancar real, am mai puțin de 1 milion de dolari (793.000 de lire sterline). [Mă plătesc] puțin, dar am și câțiva asistenți și lucruri de genul ăsta, așa că încerc să mă plătesc cât cheltuiesc personal, pe lună, doar pentru a rămâne echilibrat.”

Această abordare arată că, în ciuda averii uriașe, MrBeast își administrează cu grijă finanțele personale și reinvestește masiv în conținut și proiecte caritabile.

 

Succesul fenomenal, clădit cu răbdare și creativitate

MrBeast este dovada clară că succesul online nu vine peste noapte. Primul său videoclip viral a fost unul în care pur și simplu a numărat până la 100.000. De acolo, a continuat să crească, transformând pasiunea pentru YouTube într-o adevărată industrie a divertismentului.

Într-o lume în care mulți tineri visează să devină influenceri, Jimmy Donaldson a demonstrat că inovația, munca susținută și o doză de umor pot transforma un adolescent cu o cameră video într-un miliardar al internetului - care, spre deosebire de alții, alege să investească în oameni și comunități.

 

Nu doar un fenomen online, ci și o forță pozitivă

MrBeast nu este doar un nume mare pe YouTube - este și un exemplu despre cum platformele digitale pot fi folosite pentru a produce schimbări reale în lume. Cu o avere recunoscută oficial, el devine unul dintre puținii miliardari ai industriei de conținut care continuă să-și pună resursele în slujba binelui.

Și cine știe? Poate că următorul mare proiect MrBeast nu va fi doar un nou record de vizualizări, ci un alt pas important spre a face lumea un loc mai bun - videoclip cu videoclip.

