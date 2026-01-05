€ 5.0905
Data actualizării: 18:46 05 Ian 2026 | Data publicării: 18:37 05 Ian 2026

Decizia judecătorilor în procesul de hărţuire a soţiei lui Emmanuel Macron, după ce s-a spus că Brigitte e bărbat
Autor: Doinița Manic

emmanuel-brigitte-macron-2_37946400 Brigitte Macron și soțul ei, Emmanuel Macron, președintele Franței. Sursa foto: Agerpres
 

Judecătorii au dat verdictul în procesul de hărţuire online a soţiei lui Emmanuel Macron, Brigitte Macron.

Un tribunal din Paris a găsit 10 persoane vinovate de hărțuirea online a Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron, prin postarea sau republicarea de comentarii rău intenționate pe rețelele de socializare care susțineau în mod fals că soția președintețui francez Emmanuel Macron este bărbat, scrie The Guardian.

Ce pedepse au dat magistrații francezi

Opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, inclusiv un profesor de sport la o școală, proprietarul unei galerii de artă și un publicist, au primit luni pedepse variind de la un curs obligatoriu de înțelegere a hărțuirii online până la o pedeapsă cu suspendare de opt luni. Totodată, un bărbat, dezvoltator imobiliar, care a absentat de la audieri, a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare.

De asemenea, unii au fost suspendați de la accesul la platformele de socializare pe care făcuseră sau repostaseră comentariile.

Toți au fost găsiți vinovați de comentarii rău intenționate despre genul și sexualitatea lui Brigitte Macron, prin faptul că au spus că aceasta s-a născut bărbat. Unii au mers mai departe și au echivalat diferența de vârstă cu soțul ei cu pedofilia.

Trogneux este, de fapt, fratele mai mare al lui Brigitte Macron

Procesul de la Paris este cea mai recentă fază a unei bătălii juridice purtate de soții Macron împotriva afirmației false conform căreia Brigitte Macron s-ar fi născut de fapt bărbat și înainte ar fi purtat numele de Jean-Michel Trogneux.

Familia Macron a intentat, de asemenea, un proces în SUA pentru defăimare împotriva unei realizatoare de podcastere - Candace Owens, pentru amplificarea și repetarea acuzației. Procesul în SUA susține că acuzația că Brigitte Macron este un bărbat pe nume Jean-Michel Trogneux este complet falsă și că Trogneux este, de fapt, fratele mai mare al lui Brigitte Macron.

Trogneux, în vârstă de 80 de ani, locuiește în orașul Amiens, nordul Franței, unde a crescut împreună cu Brigitte și frații lor, într-o familie renumită pentru afacerea cu ciocolată.

Brigitte Macron, cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul ei. Era profesoară la liceul la care învăța Emmanuel Macron

Falsa teorie despre sexul lui Brigitte Macron s-a răspândit parțial pentru că relația dintre soții Macron a fost mult timp subiect de comentarii online. Brigitte Macron, care este cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul ei, l-a întâlnit prima dată pe Emmanuel Macron pe vremea când era profesoară de franceză la liceul său din Amiens.

Procesul intentat de soții Macron împotriva lui Owens în SUA afirmă: „Prin programul de teatru al școlii, președintele Macron și doamna Macron au format o legătură intelectuală mai profundă. (...) Relația profesor-elev dintre doamna Macron și președintele Macron a rămas în limitele legii”.

Brigitte Macron, care are trei copii din prima căsătorie, a divorțat în 2006, iar ea și Emmanuel Macron s-au căsătorit în anul următor, când el avea 30 de ani.

Brigitte Macron, afectată de zvonurile că ar fi bărbat

Fiica lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, avocată, a declarat instanței că afirmațiile false conform cărora prima doamnă a Franței s-a născut bărbat au afectat calitatea vieții mamei sale, făcând-o să se îngrijoreze zilnic cu privire la hainele pe care le purta și la statura sa.

Auzière, care este unul dintre cei trei copii din prima căsătorie a lui Brigitte Macron, a declarat că mama sa a fost afectată de postările de pe rețelele de socializare care au cauzat o „deteriorare a sănătății sale” și o „deteriorare a calității vieții sale”.

„Nu trece o zi sau o săptămână fără ca cineva să nu-i vorbească despre asta... Ceea ce este foarte greu pentru ea sunt repercusiunile asupra familiei sale... Nepoții ei aud ce se spune: «Bunica ta minte» sau «Bunica ta este bunicul tău». Acest lucru o afectează foarte mult. Nu știe cum să oprească asta... Nu este aleasă, nu a căutat nimic și este permanent supusă acestor atacuri. Eu - ca fiică, femeie și mamă - nu i-aș dori asta nimănui”, a spus Tiphaine Auzière.

Brigitte Macron: Oamenii se joacă cu arborele meu genealogic

Brigitte Macron a declarat pentru TF1, cu o seară înainte de verdict, că va continua să lupte. Ea a spus: „Oamenii se joacă cu arborele meu genealogic, susținând că sunt bărbat”.

Ea a spus că agresorii ei online au ignorat dovezile solide privind sexul ei.

„Un certificat de naștere nu este nimic pentru ei, deși există un tată sau o mamă care merge să-și declare copilul, care spune cine este sau cine este ea”, a mai spus Brigitte Macron.

Brigitte Macron a mai declarat că vrea să fie un model pentru tineri împotriva bullying-ului: „Vreau să ajut adolescenții să lupte împotriva bullying-ului și, dacă nu dau un exemplu, va fi dificil”.

 
 
 

Brigitte Macron
emmanuel macron
franta
hartuire
