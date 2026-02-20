Surpriză la ProTV! Revine o emisiune

Revine la ProTV o veche emisiune. Este al doisprezecelea sezon. Este vorba despre emisiunea ”Visuri la cheie”. Formatul rămâne același. Dragoș Bucur este cel care va lucra alături de echipa deja cunoscută formată din Ștefan Costraș, Omid Ghannadi, Cristina Joia și arhitecta Ștefania Delia Costraș, cea mai nouă membră a proiectului. Noul sezon începe în 4 martie 2026, de la ora 21:30, după serialul Las Fierbinți.

Filmările pentru noul sezon au început în octombrie 2025, la scurt timp după plecarea lui Dragoș Bucur din show-ul dedicat talentelor din România, ”Românii au talent”.

”Inițial, această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre. Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă, sper să fie și vremea de partea noastră”, a precizat Dragoș Bucur, potrivit Cancan.