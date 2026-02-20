CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!

Cursul BNR al zilei este valabil pentru toate tranzacțiile din weekend și de luni - 21, 22, 23 februarie 2026.

Euro a ajuns astăzi la 5,0974, în creștere cu 0,0018 lei, arată Banca Națională a României.

Și Dolarul SUA este raportat în creștere față de leu. A ajuns la 4,3327 lei, în creștere cu 0,0111 lei.

Lira sterlină a ajuns la 5,8393 lei, în creștere cu 0,0108 lei față de ziua precedentă.

Francul elvețian a scăzut la 5,5813 lei, cu 0,0054 lei.

Gramul de aur a ajuns astăzi să valoreze 700,9567 lei, în creștere cu 7,6968 lei.

Investiția în aur

În ultimii ani, prețul aurului a crescut semnificativ, în contextul geopolitic delicat. Investitorii își ”salvează” banii în aur. De fapt, această investiție este o strategie defensivă pentru protejarea capitalului. Investiția în aur oferă siguranță în perioade de incertitudine economică, inflație ridicată și instabilitate geopolitică.

Analistul economic Adrian Negrescu explica, pentru DCNews, că ”aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung. Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate”.