€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Economie CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
Data actualizării: 18:58 20 Feb 2026 | Data publicării: 18:49 20 Feb 2026

CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
Autor: Roxana Neagu

bani, lei romanesti Imagine cu bani, lei românești și euro. Foto: Agerpres

Informațiile de la BNR vin să arate o monedă românească slăbită astăzi.

Cursul BNR al zilei este valabil pentru toate tranzacțiile din weekend și de luni - 21, 22, 23 februarie 2026.

Euro a ajuns astăzi la 5,0974, în creștere cu 0,0018 lei, arată Banca Națională a României. 

Și Dolarul SUA este raportat în creștere față de leu. A ajuns la 4,3327 lei, în creștere cu 0,0111 lei. 

Lira sterlină a ajuns la 5,8393 lei, în creștere cu 0,0108 lei față de ziua precedentă. 

Francul elvețian a scăzut la 5,5813 lei, cu 0,0054 lei. 

Gramul de aur a ajuns astăzi să valoreze 700,9567 lei, în creștere cu 7,6968 lei. 

Investiția în aur

În ultimii ani, prețul aurului a crescut semnificativ, în contextul geopolitic delicat. Investitorii își ”salvează” banii în aur. De fapt, această investiție este o strategie defensivă pentru protejarea capitalului. Investiția în aur oferă siguranță în perioade de incertitudine economică, inflație ridicată și instabilitate geopolitică.

Analistul economic Adrian Negrescu explica, pentru DCNews, că ”aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung. Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pret aur
curs bnr
euro leu
dolar leu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video
Publicat acum 38 minute
Șefii Curților de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea pensiilor magistraților în forma actuală. Ce riscuri invocă magistrații
Publicat acum 43 minute
Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Publicat acum 52 minute
Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Publicat acum 1 ora si 3 minute
CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 3 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 8 ore si 38 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close