Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a subliniat faptul că mai multe proiecte de mediu vitale din PNRR au fost salvate de AFM pentru că instuția pe care o conduce a fost cea care le-a continuat finanțarea.

Potrivit acestuia, este vorba despre proiecte de mediu în valoare de aproximativ un miliard de euro, care se aflau deja în curs de implemnetare.

Florin Bănică, președintele AFM: Practic am salvat aceste proiecte care erau în implementare

"Reașezarea programelor din Administrația Fondului pentru Mediu este necesară anul acesta. Anul trecut am preluat din proiectele care au rămas fără finanțare și erau deja în implimentare din PNRR, proiecte de mediu de aproximativ un miliard de euro pe care le continuăm finanțarea din Administrația Fondului pentru Mediu.

Practic am salvat aceste proiecte care erau în implementare și era vorba despre proiecte de mediu vitale, vorbim aici de apă-canal, vorbim de centre de colectare prin aport voluntar, și știm foarte bine care sunt problemele la nivelul primăriilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, vorbim de insule ecologice, vorbim de fabrici de reciclare, care cu siguranță la nivel național ne vor ajuta la procentul de reciclare pe care ni-l asumăm", a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) la Antena 3 CNN.

