€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Economie Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Data publicării: 19:00 20 Feb 2026

Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele AFM, Florin Bănică Proiecte PNRR în valoare de aproximativ un miliard de euro au fost salvate de AFM. Foto: Facebook Florin Bănică

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre proiectele PNRR salvate de AFM.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a subliniat faptul că mai multe proiecte de mediu vitale din PNRR au fost salvate de AFM pentru că instuția pe care o conduce a fost cea care le-a continuat finanțarea.

Potrivit acestuia, este vorba despre proiecte de mediu în valoare de aproximativ un miliard de euro, care se aflau deja în curs de implemnetare.

VEZI ȘI: Florin Bănică (AFM), veste excelentă pentru românii care au panouri fotovoltaice

Florin Bănică, președintele AFM: Practic am salvat aceste proiecte care erau în implementare

"Reașezarea programelor din Administrația Fondului pentru Mediu este necesară anul acesta. Anul trecut am preluat din proiectele care au rămas fără finanțare și erau deja în implimentare din PNRR, proiecte de mediu de aproximativ un miliard de euro pe care le continuăm finanțarea din Administrația Fondului pentru Mediu.

Practic am salvat aceste proiecte care erau în implementare și era vorba despre proiecte de mediu vitale, vorbim aici de apă-canal, vorbim de centre de colectare prin aport voluntar, și știm foarte bine care sunt problemele la nivelul primăriilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, vorbim de insule ecologice, vorbim de fabrici de reciclare, care cu siguranță la nivel național ne vor ajuta la procentul de reciclare pe care ni-l asumăm", a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI: Revine programul RABLA în 2026? Florin Bănică, președintele AFM, anunț de ultim moment

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin banica
AFM
pnrr
proiecte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video
Publicat acum 39 minute
Șefii Curților de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea pensiilor magistraților în forma actuală. Ce riscuri invocă magistrații
Publicat acum 44 minute
Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Publicat acum 53 minute
Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Publicat acum 1 ora si 4 minute
CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 4 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 8 ore si 39 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 9 ore si 25 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close