Revine programul RABLA în 2026? Florin Bănică, președintele AFM, anunț de ultim moment

Programul RABLA ar putea reveni anul acesta, a anunțat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). El a declarat că există discuții, la nivelul Guvernului, pentru ca proiectul să continue și în 2026.

Programul RABLA ar putea reveni în 2026

„Anul trecut am desfășurat un program RABLA pentru persoane fizice cu un buget redus, de 200 de milioane de lei. Sunt în continuu dialog cu industria auto și sunt un susținător al programului RABLA și în anul 2026. Am avut câteva discuții, anul acesta, ne-am punctat pe anumite lucruri, să găsim sursele bugetare necesare, ca să continuăm RABLA și în 2026”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), vineri, 20 februarie, la Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, încă nu poate fi estimată o sumă spre alocare pentru programul RABLA: „Nu aș putea să anunț o sumă în acest moment. Am avut, într-adevăr, discuții la nivelul Finanțelor pe bugetul AFM-ului, însă nu este nimic concret. Într-adevăr, este luat în considerare deficitul țării și trebuie să ne așezăm. Și aceste proiecte, care vor fi lansate din Fondul pentru Mediu, să fie mult mai structurate ca în anii precedenți”, a adăugat el.

Amintim că programul RABLA din 2025 a avut o valoare de 200 de milioane de lei, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunțând că proiectul, în forma sa existentă, nu va mai continua și anul acesta. Totuși, au existat precizări privind transformarea programului și schimbarea finanțării. Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge decidenții.

