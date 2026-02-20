€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Politica Revine programul RABLA în 2026? Florin Bănică, președintele AFM, anunț de ultim moment
Data actualizării: 17:50 20 Feb 2026 | Data publicării: 17:34 20 Feb 2026

Revine programul RABLA în 2026? Florin Bănică, președintele AFM, anunț de ultim moment
Autor: Iulia Horovei

rabla masini Programul RABLA 2026. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Programul RABLA ar putea reveni în 2026, potrivit declarațiilor președintelui Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Florin Bănică.

Programul RABLA ar putea reveni anul acesta, a anunțat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). El a declarat că există discuții, la nivelul Guvernului, pentru ca proiectul să continue și în 2026.

Programul RABLA ar putea reveni în 2026

„Anul trecut am desfășurat un program RABLA pentru persoane fizice cu un buget redus, de 200 de milioane de lei. Sunt în continuu dialog cu industria auto și sunt un susținător al programului RABLA și în anul 2026. Am avut câteva discuții, anul acesta, ne-am punctat pe anumite lucruri, să găsim sursele bugetare necesare, ca să continuăm RABLA și în 2026”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), vineri, 20 februarie, la Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, încă nu poate fi estimată o sumă spre alocare pentru programul RABLA: „Nu aș putea să anunț o sumă în acest moment. Am avut, într-adevăr, discuții la nivelul Finanțelor pe bugetul AFM-ului, însă nu este nimic concret. Într-adevăr, este luat în considerare deficitul țării și trebuie să ne așezăm. Și aceste proiecte, care vor fi lansate din Fondul pentru Mediu, să fie mult mai structurate ca în anii precedenți”, a adăugat el.

Amintim că programul RABLA din 2025 a avut o valoare de 200 de milioane de lei, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunțând că proiectul, în forma sa existentă, nu va mai continua și anul acesta. Totuși, au existat precizări privind transformarea programului și schimbarea finanțării. Rămâne de văzut la ce concluzii vor ajunge decidenții.

Citește și: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin banica
AFM
rabla 2026
programul rabla
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Fenomenul Lolita și "bătaia" dintre Tom Cruise și Brad Pitt, analizate de Bogdan Ficeac la DC NEWS - Video
Publicat acum 39 minute
Șefii Curților de Apel îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea pensiilor magistraților în forma actuală. Ce riscuri invocă magistrații
Publicat acum 44 minute
Emmanuel Macron surprins alergând pe străzile din Mumbai - imaginile virale din India fac senzație în online (VIDEO)
Publicat acum 53 minute
Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale
Publicat acum 1 ora si 4 minute
CURS BNR pentru weekend și luni. Gramul de aur a sărit astăzi de 700 de lei!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 4 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 10 ore si 14 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 8 ore si 39 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 9 ore si 25 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close