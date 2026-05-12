DCNews Stiri Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Data publicării: 12 Mai 2026

Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Autor: Anca Murgoci

volodimir zelenski Volodimir Zelenski, președintele ucrainean. Sursa foto: Agerpres

Ucraina a luat o decizie importantă care-i privește și pe români.

Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de noi state, printre care și România.

Guvernul de la Kiev a adoptat, pe 8 mai, un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni (subiecți) dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată.

Anterior, lista inițială includea doar cinci state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia, însă prin noul act normativ au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franța, Croația, Elveția și Suedia.

În baza acestei legislații, cetățenii ucraineni pot dobândi a doua cetățenie fără a fi obligați să renunțe la cetățenia ucraineană

De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetățeni ucraineni în procedură simplificată.

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș opinase, anterior, că decizia de a limita la cinci lista țărilor pentru care este acceptată dubla cetățenie reprezintă o formă de subapreciere a României de către autoritățile de la Kiev după ce, noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, a stârnit nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina.

Actul normativ adoptat de autoritățile de la Kiev stipula condițiile în care poate fi dobândită cetățenia multiplă, dar și lista țărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetățenie. Pe listă se aflau cinci state, dintre care trei din Europa și două de pe continentul american, respectiv Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii și Canada. Lista nu includea și România, ceea ce i-a îngrijorat pe românii din Ucraina. 

VEZI ȘI: Claudiu Târziu: Zelenski vine la București. România îl primește cu onoruri. Dar nimeni nu întreabă: ce primim noi în schimb? 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

