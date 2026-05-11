DCNews Stiri „Domul de Fier”, sistemul de apărare al Israelului, a interceptat 99% din rachetele lansate asupra țării
Data publicării: 11 Mai 2026

„Domul de Fier”, sistemul de apărare al Israelului, a interceptat 99% din rachetele lansate asupra țării
Autor: Iulia Horovei

agerpres_19130356 Sistemul israelian de apărare aeriană, cunoscut drept „Domul de Fier”, interceptează proiectile deasupra Ierusalimului, în timp ce sirenele declanșează alarma în centrul Israelului. Sursa foto: Agerpres/martie 2026

Sistemul de apărare israelian, cunoscut drept „Domul de Fier”, are o rată de interceptare de aproximativ 99% împotriva rachetelor lansate de grupările militante Hamas şi Hezbollah.

Sistemul de apărare al Israelului cunoscut ca „Domul de Fier” a fost eficient în proporţie de aproape 99% împotriva rachetelor lansate de militanţii Hamas şi Hezbollah şi a neutralizat majoritatea rachetelor lansate de Iran, a declarat luni preşedintele companiei de stat Rafael Advanced Defense Systems Ltd, producătorul sistemului defensiv, relatează Reuters.

Sistem de apărare „aproape perfect”

Yuval Steinitz a precizat, la o conferinţă a Centrului pentru securitate şi afaceri externe de la Ierusalim, că de la raidul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, care a dus la declanşarea războiului mişcarea islamistă palestiniană Hamas din Gaza şi mişcarea Hezbollah din Liban, susţinută de Iran, au lansat împreună aproximativ 40.000 de rachete asupra Israelului.

„Domul de Fier a interceptat majoritatea rachetelor, cu rate de succes care nu sunt de 100%, dar sunt apropiate de 100%. Este în jur de 98%, chiar 99%, deci nu este perfect, dar aproape”, a spus Steinitz.

Totodată, potrivit acestuia, Iranul a lansat circa 1.500 de rachete balistice asupra Israelului în două runde de conflict din 2024 şi „doar câteva zeci” nu au fost interceptate.

Israelul dispune de suficiente interceptoare de rachete, a mai indicat preşedintele Rafael, notează Agerpres.

