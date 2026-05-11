€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri 10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
Data publicării: 11 Mai 2026

10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
Autor: Dana Mihai

10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data 10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan

10 Mai ar putea deveni din nou zi liberă pentru români, iar revenirea acestei date în calendarul oficial reaprinde discuțiile despre una dintre cele mai importante pagini din istoria României.

Data, eliminată în perioada comunistă din prim-planul public, este acum readusă în atenție ca simbol al României moderne și al legăturii cu Casa Regală.

Revenirea zilei de 10 Mai printre sărbătorile legale este văzută și ca o recuperare a unei tradiții istorice pierdute după instaurarea regimului comunist.

Inițiativă pentru transformarea zilei de 10 Mai în zi liberă

"Alături de deputatul #PNL Gigel Știrbu, am fost inițiator al proiectului de lege prin care ziua de 10 mai să fie liberă, așa cum se întâmplă în multe state europene.

10 Mai nu este doar o dată în calendar, ci actul de naștere al României suverane, moderne și europene. Aproape toate națiunile din Uniunea Europeană și din lumea liberă își cinstesc Ziua Independenței printr-o sărbătoare legală, în care cetățenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria națională, pentru a participa la manifestări publice și pentru a fi alături de familie.

Este inacceptabil ca România să își trateze independența ca pe o zi oarecare de lucru. Această lege este o datorie de onoare și o reparație morală față de identitatea noastră națională.

Citește și: Următoarele zile libere legale din 2026. Când vor avea românii o nouă minivacanță

Inițiativa legislativă fundamentează necesitatea acestei decizii pe tripla semnificație istorică a zilei de 10 Mai:

  • 1866: Începutul domniei Principelui Carol I, moment ce a marcat orientarea definitivă a României către Occident.

  • 1877: Promulgarea legii prin care se consfințea Independența de Stat a României față de Imperiul Otoman.

  • 1881: Încoronarea lui Carol I și proclamarea Regatului României, act care a consolidat prestigiul țării noastre în plan internațional.

Să nu uităm că între 1866 și 1947, 10 Mai a fost Ziua Națională a României. Regimul comunist ilegitim și criminal a interzis această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 August, într-o încercare brutală de a șterge memoria Monarhiei Constituționale și a făuritorilor României moderne.

A reda românilor ziua de 10 Mai ca zi liberă înseamnă a șterge definitiv o urmă a cenzurii comuniste. Pentru Partidul Național Liberal, formațiunea politică ce a construit statul român modern alături de Coroana Română, este o misiune asumată de a proteja și onora istoria națională", a scris Alexandru Muraru, pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

10 mai
zi libera legala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Justinianus   •   11 Mai 2026   •   09:00

Oare fratii Muraru schimba istoria Romaniei? la groapa istoriei veti ajunge..

Justinianus   •   11 Mai 2026   •   08:58

Hai sa terminam cu monarhia lu ala care nici nu stia romaneste cind a apus.. 9 Mai este ziua Independentei Romaniei si gata. Nu aduceti ziua Independentei in aceiasi zi cu cea impusa de Carol I, ziua regelui.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
În aceste capitale, oamenii cu salariu minim nu își mai permit nici măcar chiria. Ce se întâmplă cu Bucureștiul
Publicat acum 20 minute
China confirmă vizita lui Trump: Iranul și taxele vamale, pe agenda discuțiilor
Publicat acum 32 minute
10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
Publicat acum 32 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 33 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 24 minute
BANCUL ZILEI: Apel pentru TIR-iști
Publicat acum 33 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 32 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 55 minute
Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Publicat acum 32 minute
10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close