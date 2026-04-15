Următoarele zile libere legale din 2026. Când vor avea românii o nouă minivacanță

După minivacanța de Paști, românii se mai bucură de încă trei zile libere la doar două săptămâni distanță.
Ziua de 1 Mai este zi liberă legală. Aceasta pică într-o zi de vineri, salariații români bucurându-se, din nou, de o scurtă pauză. În acest caz, weekendul începe mai devreme!
La doar o lună distanță, de Ziua Copilului, 1 iunie, salariații au un weekend prelungit, de Ziua Copilului, care pică luni. În acest an, 1 iunie coincide cu a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, prima fiind duminică, 31 mai.
Următoarea zi liberă legală din vara lui 2026 va fi în 15 august, dar va pica într-o zi de sâmbătă.
30 noiembrie, zi liberă cu ocazia Sfântului Andrei, va fi într-o zi de luni, iar 1 Decembrie, Ziua Națională a României, marți, marcând, astfel, patru zile de vacanță.
Crăciunul, 25 decembrie, va fi vineri, ceea ce înseamnă că ziua de 26, și ea liberă legală, va fi sâmbătă.
de Anca Murgoci
