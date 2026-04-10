Încă o zi liberă plătită pentru români. Proiect de lege pentru o nouă sărbătoare legală - 10 mai
Data actualizării: 11:08 10 Apr 2026 | Data publicării: 11:01 10 Apr 2026

Încă o zi liberă plătită pentru români. Proiect de lege pentru o nouă sărbătoare legală - 10 mai
Autor: Andrei Itu

ingineri munca Sursa foto: https://www.freepik.com/, @narawit_sukkasemsakorn

Parlamentul urmează să dezbată un proiect de lege ce propune modificarea Codului Muncii pentru introducerea unei noi sărbători legale, care va deveni zi liberă pentru angajați, respectiv data de 10 mai.

Angajații din România ar putea avea liber pe data de 10 mai, atunci când se sărbătorește Ziua Independenței. În anul 2026, românii au parte de 17 zile libere legale, dintre care 11 pică în zilele lucrătoare, respectiv 6 în weekend.

10 Mai zi liberă pentru români - proiect în Parlament


10 Mai este recunoscută acum ca sărbătoare națională, însă nu este zi liberă. Proiectul aflat în Parlament va introduce ziua de 10 mai în lista oficială a zilelor nelucrătoare.

Conform inițiatorilor legii, 10 mai are o „importanță fundamentală în istoria modernă a României”, fiind legată de trei momente-cheie, respectiv sosirea principelui Carol I în anul 1866, proclamarea independenței în anul 1877, proclamarea Regatului României în anul 1881.

În expunerea de motive se menționează că 10 Mai a fost „simbolul independenței și modernizării țării” și Ziua Națională a României în perioada 1866–1947.

