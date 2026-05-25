Trump vrea extinderea Acordurilor Abraham, iar Iranul este pe listă. De ce ar fi o victorie diplomatică de proporții

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că state ca Pakistanul, Qatarul, Egiptul, Iordania şi Turcia ar trebui să se alăture Acordurilor Abraham încheiate la Washington în 2020, în timpul primului său mandat prezidenţial, pentru normalizarea relaţiilor dintre Israel şi unele ţări arabe, transmite Reuters.

Trump a dezvăluit că a discutat sâmbătă cu lideri ai ţărilor pe care le-a numit, precum şi ai Bahreinului, care a semnat deja acordurile între popoarele considerate descendente ale patriarhului Avraam, şi ai Arabiei Saudite.

Un puzzle complex ce ar trebui să includă și Iranul

"Am declarat că după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve acest puzzle complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste Ţări (majuscula îi aparţine - n. red.), cel puţin, simultan, să semneze Acordurile Abraham", a scris el în reţeaua sa Truth Social.

Preşedintele a adăugat că ţările numite ar fi onorate să aibă Iranul ca parte a acordurilor după ce se ajunge la un acord pentru încheiera războiului, conform Agerpres.

Ce sunt Acordurile Abraham

Acordurile Abraham reprezintă un cadru diplomatic semnat în 2020, în timpul administrației Trump, prin care Israelul a normalizat relațiile cu mai multe state arabe. Printre semnatarii inițiali se numără Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan, fiecare venind cu propriile motivații strategice, economice sau de securitate. Inițiativa a fost susținută direct de Statele Unite și a fost prezentată ca o schimbare majoră de paradigmă în Orientul Mijlociu, într-o regiune unde relațiile oficiale cu Israelul au fost mult timp limitate sau inexistente, potrivit Reuters.

Rolul acordurilor a fost dublu: pe de o parte, au urmărit extinderea normalizării relațiilor diplomatice și economice dintre Israel și lumea arabă; pe de altă parte, au funcționat ca un instrument strategic de repoziționare regională, în special în raport cu Iranul. Prin aceste acorduri, s-au deschis canale de cooperare în domenii precum securitatea, tehnologia, comerțul și investițiile, ceea ce a creat o nouă arhitectură de alianțe informale între Israel și unele state arabe moderate.

Percepția asupra lor a fost mixtă

Percepția asupra Acordurilor Abraham a fost însă mixtă. Pentru susținători, ele au reprezentat un progres diplomatic major și o dovadă că normalizarea cu Israelul poate avea loc fără a aștepta rezolvarea completă a conflictului israeliano-palestinian. Pentru critici, în schimb, acordurile au marginalizat problema palestiniană, considerând că statele arabe implicate au prioritizat interesele geopolitice proprii în detrimentul unei poziții comune arabe tradiționale. În același timp, acordurile au fost privite de unii actori regionali ca o reconfigurare a echilibrului de putere, cu accent pe formarea unor alianțe anti-iraniene, notează Middle East Institute.

Importanța lor pentru Statele Unite și Orientul Mijlociu este semnificativă, deoarece au consolidat influența americană într-o regiune foarte complicată și au creat o rețea de cooperare între aliați considerați pro-occidentali. Pentru SUA, acordurile au fost un instrument de reducere a tensiunilor regionale și de limitare a expansiunii influenței iraniene. La nivel global, ele au fost interpretate ca un pas spre integrarea economică a Orientului Mijlociu, cu potențial de stabilizare.

O intrare a Iranului ar fi o schimbare cu implicații istorice majore

Ipoteza ca Iranul să se alăture Acordurilor Abraham după un eventual conflict cu Israelul ar reprezenta o schimbare geopolitică profundă, cu implicații istorice majore. Ar însemna nu doar o normalizare între doi adversari direcți, ci și o repoziționare a întregului sistem regional, inclusiv a diviziunii dintre blocurile sunnit și șiit. Un astfel de scenariu ar fi perceput ca o victorie diplomatică de proporții pentru arhitectura de securitate promovată de SUA și aliații săi, dar în practică ar depinde de transformări politice interne în Iran și de o redefinire completă a relației sale cu Israelul și lumea arabă.

CITEȘTE ȘI: Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord

