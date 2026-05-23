Suspect irakian extrădat în SUA, acuzat de complot pentru asasinarea Ivankăi Trump

Un cetățean irakian cu legături raportate cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a fost extrădat în Statele Unite pentru a fi judecat într-un caz privind un presupus complot de asasinare a Ivankăi Trump, informează kurdistan24.net. Suspectul, identificat ca Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, ar fi vizat fiica președintelui Donald Trump într-o acțiune de represalii legată de uciderea din 2020 a generalului iranian Qasem Soleimani.

Potrivit materialului publicat vineri de The New York Post, semnat de Isabel Vincent și Andy Tillett, Al-Saadi este acuzat că a coordonat o rețea internațională complexă de atacuri care s-ar fi întins pe mai multe continente.

Autoritățile americane îl acuză în legătură cu cel puțin 18 atacuri sau tentative de atac în Europa și America de Nord. După o investigație de amploare și capturarea sa recentă în Turcia, Al-Saadi este deținut într-un centru federal de detenție de maximă securitate din New York.

Ce arată ancheta

Ancheta ar fi scos la iveală un plan specific și avansat care viza reședința privată a Ivankăi Trump din Florida. Surse citate de New York Post susțin că suspectul ar fi obținut planul sau o schiță a proprietății.

Entifadh Qanbar, fost atașat militar adjunct la ambasada Irakului din Washington și actual președinte al Future Foundation, a declarat publicației că Al-Saadi ar fi exprimat dorința de a „arde casa lui Trump”, ca răspuns direct la atacul cu dronă în urma căruia a fost ucis Soleimani la Bagdad în urmă cu șase ani.

Dovezile ar include și activitatea de pe rețelele sociale, unde Al-Saadi ar fi publicat o imagine aeriană a zonei în care locuiesc Ivanka Trump și soțul ei, Jared Kushner.

Alături de imagine ar fi apărut o amenințare în limba arabă, în care se afirma că nici „palatele și nici Secret Service” nu vor putea oferi protecție și susținea că operațiunea a intrat într-o „etapă de supraveghere și analiză”.

Potrivit documentelor judiciare și surselor citate în anchetă, Al-Saadi ar avea legături ideologice și operaționale cu IRGC și cu miliția irakiană Kata’ib Hezbollah. Acesta l-ar fi considerat pe Soleimani un mentor și o figură paternă, după moartea tatălui său, Ahmad Kazemi, general de brigadă iranian, în 2006.

Acuzațiile Departamentului de Justiție al SUA

Al-Saadi ar fi fost trimis la Teheran pentru pregătire specializată în cadrul IRGC. Ulterior a deschis o agenție de turism la Bagdad, despre care anchetatorii susțin că ar fi funcționat ca paravan pentru contactarea unor rețele militante internaționale.

Acuzațiile Departamentului de Justiție al SUA, citate de New York Post, indică faptul că activitatea sa nu s-ar fi limitat la familia Trump. Acesta este acuzat că ar fi planificat și coordonat mai multe atacuri asupra unor ținte americane și evreiești la nivel internațional, inclusiv incendierea din martie 2026 a sediului Bank of New York Mellon din Amsterdam, un atac armat asupra consulatului SUA din Toronto și înjunghierea a două persoane evreiești la Londra în aprilie 2026.

Alte acuzații includ atentatul cu bombă asupra unei sinagogi din Liège, Belgia, și un atac incendiar asupra unui templu din Rotterdam.

Elizabeth Tsurkov, cercetător senior la New Lines Institute și fostă ostatică a grupării Kata’ib Hezbollah la Bagdad, a declarat că relația lui Al-Saadi cu Soleimani i-ar fi oferit un statut important în cercurile milițiilor din Irak.

Aceasta a spus pentru New York Post că Al-Saadi ar fi menținut o relație apropiată și cu succesorul lui Soleimani, generalul de brigadă Esmail Qaani, care ar fi continuat să îi ofere resurse pentru operațiuni.

Al-Saadi, arestat în Turcia

Arestarea suspectului a avut loc pe 15 mai 2026, în Turcia, în timp ce acesta se afla în tranzit spre Rusia.

La momentul capturării, Al-Saadi avea asupra sa un pașaport de serviciu irakian, document rezervat în mod obișnuit angajaților guvernamentali.

Qanbar a declarat pentru New York Post că un astfel de document, emis cu aprobare la nivel înalt, i-ar fi permis să evite controalele standard și să călătorească liber între țări unde ar fi fost planificate atacuri.

Documentele federale citate în anchetă evidențiază o prezență activă pe rețelele sociale, inclusiv fotografii în care Al-Saadi apare alături de Soleimani în facilități militare. În postări, acesta ar fi numit liderii militari iranieni „martiri” și ar fi promis că va rămâne activ până la „înfrângerea inamicului american”.

În prezent, Al-Saadi este deținut în izolare la Metropolitan Detention Center din Brooklyn. Deși Casa Albă nu a oferit un comentariu oficial privind presupusul complot de asasinat, autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili amploarea rețelei internaționale și posibilele legături cu structuri paramilitare din regiune.