Ursul a dat iama la Școala de Poliție din Câmpina. S-a dat mesaj Ro-Alert
Data publicării: 22 Mai 2026

Ursul a dat iama la Școala de Poliție din Câmpina. S-a dat mesaj Ro-Alert
Autor: Ioan-Radu Gava

Sursa Foto: Agerpres
Mesaj RO-ALERT privind prezenţa unui urs la Şcoala de Poliţie din Câmpina.

Un mesaj RO-ALERT a fost emis vineri seara privind prezenţa unui urs în municipiul Câmpina, la Şcoala de Poliţie, a informat ISU Prahova.

La faţa locului a fost trimis un echipaj SMURD de la Detaşamentul Câmpina.

Săptămâna trecută, un exemplar de urs brun a fost capturat în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" din municipiul Câmpina, după ce prezenţa animalului a fost semnalată în mod repetat în zonă.

"În ultima perioadă, prezenţa unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea şi incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr', existând preocupări privind siguranţa persoanelor şi prevenirea unor eventuale incidente. În acest context, au fost efectuate demersurile necesare, conform cadrului legal şi procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuşti autorizate destinate capturării animalului sălbatic. În cursul zilei de astăzi, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, comisar de poliţie Creţu, din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr' Câmpina, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cuşca special amplasată în acest scop, în incinta unităţii de învăţământ", au transmis reprezentanţii Poliţiei Române în data de 13 mai.

Ursul a fost relocat în condiţii de siguranţă, cu respectarea normelor privind protecţia şi bunăstarea animalelor. 

