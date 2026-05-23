Data publicării: 23 Mai 2026

Lovitură pentru cei care visează la America. Noua regulă impusă de Trump schimbă complet obținerea Green Card-ului
Autor: Dana Mihai

Persoanele care doresc să aplice pentru Green Card vor trebui să o facă în viitor din afara SUA, conform unei noi reguli stabilite de administraţia preşedintelui Donald Trump, relatează sâmbătă dpa.

"De acum înainte, un străin care se află temporar în SUA şi doreşte Green Card trebuie să se întoarcă în ţara sa de origine pentru a aplica, cu excepţia cazurilor extraordinare"' a declarat Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) într-un comunicat vineri.

Până acum, aplicarea era posibilă din interiorul SUA

Până acum, era posibil ca cetăţenii străini, inclusiv turişti, studenţi şi alţii să solicite un permis de şedere permanent american (Green Card) în timp ce se afla în SUA, în anumite condiţii.

Peste jumătate din Green Card-urile emise în fiecare an sunt acordate prin această procedură, potrivit Washington Post.

Una dintre cerinţe este ca solicitantul să nu fi intenţionat, încă de la început, să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul SUA.

USCIS: Vizita în SUA nu trebuie să fie primul pas spre Green Card

"Non-imigranţii, cum ar fi studenţii, lucrătorii temporari sau persoanele cu vize de turist vin în SUA pentru o perioadă scurtă şi pentru un scop specific", a spus USCIS.

"Sistemul nostru este conceput pentru ca ei să plece la finalul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcţioneze ca prim pas în procesul de obţinere a Green Card", notează instituţia.

Schimbarea regulii ar contribui la eliberarea "resurselor limitate ale USCIS, pentru a se putea concentra pe procesarea altor cazuri (...), inclusiv a vizelor pentru victimele infracţiunilor violente şi ale traficului de persoane, a cererilor de naturalizare şi a altor priorităţi".

Washingtonul înăspreşte politica de migraţie

De când preşedintele american Donald Trump şi-a preluat funcţia pentru al doilea mandat anul trecut, Washingtonul şi-a înăsprit politica în materie de migraţie şi de frontieră, măsurile cele mai drastice, precum interdicţiile de intrare şi cerinţele privind cauţiunea, vizându-i în principal pe cetăţenii din Orientul Mijlociu şi din Africa.

