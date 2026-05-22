Cod galben de viituri emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de alerta INHGA

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis o nouă avertizare Cod galben de inundaţii, care are în vedere trei bazine hidrografice de pe raza a 16 judeţe. Alerta este valabilă până sâmbătă la prânz.

Conform hidrologilor, în intervalul 22 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.

Râurile vizate de alerta INHGA

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sighişoara (judeţele: Mureş, Sibiu şi Alba), Râul Negru (afluent al râului Olt) - judeţele: Covasna şi Braşov, Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt - amonte confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Vâlcea) şi Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

Fenomene hidrologice asemănătoare prognozate pe mai multe cursuri de apă din estul și nord-estul României

Fenomenele hidrologice similare sunt prognozate şi pentru următoarele cursuri de apă: Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Izvoru Muntelui (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H.

Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia - bazin amonte S.H. Dângeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).