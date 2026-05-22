Cod galben de viituri emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de alerta INHGA

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o nouă avertizare Cod galben de inundaţii. Alerta vizează trei bazine hidrografice de pe raza a 16 judeţe, până sâmbătă la prânz.
Conform hidrologilor, în intervalul 22 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sighişoara (judeţele: Mureş, Sibiu şi Alba), Râul Negru (afluent al râului Olt) - judeţele: Covasna şi Braşov, Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt - amonte confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Vâlcea) şi Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).
Fenomenele hidrologice similare sunt prognozate şi pentru următoarele cursuri de apă: Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Izvoru Muntelui (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H.
Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia - bazin amonte S.H. Dângeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).
de Anca Murgoci