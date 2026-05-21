DCNews Stiri INHGA a emis Cod galben de inundații pe râuri din zece județe
Data publicării: 21 Mai 2026

INHGA a emis Cod galben de inundații pe râuri din zece județe
Autor: Elena Aurel

spania-inundatii-valencia_37219400 Foto: Agerpres
INHGA a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri la prânz, pentru râuri din zece județe.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până vineri la prânz, pe râuri din zece judeţe.

Potrivit hidrologilor, până vineri, la ora 12:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de debite şi de niveluri, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (afluent al râului Olt) - (judeţele: Covasna şi Braşov), Olt- afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Podu Olt - amonte confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Braşov şi Sibiu), Bârlad - bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Jijia - bazin amonte S.H. Dângeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dângeni (judeţele: Botoşani şi Iaşi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

În zonele vizate de atenţionarea Cod galben sunt posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie.

VEZI ȘI: ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală

Un arbore a fost doborât de vânt în municipiul Bârlad

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă pe parcursul zilei de joi în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului.

În judeţele din aceste regiuni intensificările vântului vor atinge viteze de 50...65 km/h.

Un arbore a fost doborât de vânt într-un cartier din din municipiul Bârlad, pompierii militari intervenind pentru eliberarea zonei.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

"Detaşamentul de Pompieri Bârlad a intervenit pentru degajarea unui arbore căzut în municipiul Bârlad. La intervenţie au participat şase militari, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare. Ajunşi la faţa locului, după îndepărtarea copacului căzut, pompierii militari au constatat că un alt arbore prezenta pericol de prăbuşire, motiv pentru care au procedat la doborârea controlată a acestuia, pentru înlăturarea riscului asupra cetăţenilor şi bunurilor din zonă", a precizat Daniel Stratulat, din cadrul ISU Vaslui.

cod galben
inundatii
inhga
