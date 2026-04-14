Vremea București. Prognoza meteo până în 22 aprilie

Vremea în București se anunță frumoasă în următoarele zile, cu probabilitate de ploaie în weekend.
”Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17 - 18 grade, iar cea minimă de 4 - 6 grade.
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 19 grade, iar cea minimă de 4 - 7 grade.
Cerul va fi variabil cu înnorări și probabilitate mai mare pentru averse și descărcări electrice după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 18 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade.
Cerul va fi variabil, iar după orele amiezii va crește probabilitatea pentru înnorări și averse. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16...18 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.
Din 19 aprilie până în 22 aprilie, valorile termice din București vor varia în jurul normelor caracteristice datei, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată” arată Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
