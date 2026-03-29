Cod Galben de ploi în aproape jumătate de ţară. Unde va ninge

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod Galben de precipitaţii însemnate cantitativ şi ninsori la munte, valabilă până luni dimineaţa în aproape jumătate de ţară, transmite Agerpres.

Astfel, potrivit meteorologilor ANM, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei şi în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari, de 1600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm şi va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h).

Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi pe alocuri de peste 30...40 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul şi în sud-vestul ţării, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Sunt marcate cu Cod Galben 19 judeţe şi municipiul Bucureşti.

Vremea în București: Ploi și temperaturi maxime de 11 grade

Totodată, ANM a spus și cum va fi vremea în București. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, cerul va avea înnorări şi va ploua însemnat cantitativ (20...30 l/mp), iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.

În intervalul 29 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.