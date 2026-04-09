DCNews Stiri Vreme deosebit de rece în București. ANM, prognoza meteo până sâmbătă dimineaţa
Data publicării: 11:31 09 Apr 2026

Vreme deosebit de rece în București. ANM, prognoza meteo până sâmbătă dimineaţa
Autor: Doinița Manic

imagine cu cladiri din București ANM a emis prognoza meteo specială pentru București. Foto: Freepik.com

ANM a emis prognoza meteo specială pentru București.

Potrivit prognozei ANM, în Capitală vremea va fi deosebit de rece, cu cer noros şi precipitaţii mixte, până sâmbătă dimineaţa.

ANM, prognoza meteo pentru intervalul 9 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, 09:00

Regimul  termic  va  fi  în  continuare  caracterizat  de  valori  mai  mici  decât  cele  specifice perioadei.  Cerul  va  avea înnorări  și  după  orele  amiezii,  temporar  va  ploua,  iar  în  cursul  nopții vor  fi  posibile  precipitații  și  sub  formă  de lapoviță.  Vântul  va  sufla  slab  și  moderat. Temperatura  maximă  va  fi  de  11...13  grade,  iar  cea  minimă  de  1...3 grade.

ANM, prognoza meteo pentru intervalul 10 aprilie, ora 09:00 - 11 aprilie, ora 10:00


Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.
 
În intervalul 09 aprilie, ora 10 - 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.
 
Administraţia Naţională de Meteorologie precizează că în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va veni cu informații suplimentare.

