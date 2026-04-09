Vreme deosebit de rece în București. ANM, prognoza meteo până sâmbătă dimineaţa

Potrivit prognozei ANM, în Capitală vremea va fi deosebit de rece, cu cer noros şi precipitaţii mixte, până sâmbătă dimineaţa.

ANM, prognoza meteo pentru intervalul 9 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, 09:00

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

ANM, prognoza meteo pentru intervalul 10 aprilie, ora 09:00 - 11 aprilie, ora 10:00



Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.



În intervalul 09 aprilie, ora 10 - 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.



Administraţia Naţională de Meteorologie precizează că în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va veni cu informații suplimentare.