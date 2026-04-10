Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM

Vremea în duminica de Paști 2026, în București și-n țară

În duminica de Paști, în țară ”valorile termice diurne vor continua să crească ușor, urmând a se apropia de cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe pe arii în general restrânse ziua, în jumătatea estică a țării. Acestea vor fi mixte în estul Transilvaniei, precum și în zona subcarpatică a Munteniei și Moldovei și ploi în rest. În Carpații Orientali și în grupa estică a Carpaților Meridionali va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a nopții în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și brumă” arată ANM.

Și în București, vremea va continua să se încălzească ușor, valorile termice urmând a se apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Vremea în a doua zi de Paști

Luni, în țară, regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa în jurul celor normale datei. Cerul va fi temporar noros și pe alocuri vor fi ploi slabe, trecătoare, ziua în estul țării și în dealurile sudice, iar noaptea cu precădere în vest și sud-vest. La munte, mai ales la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și local în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață.

În București, regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

De marți, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în vest, sud- vest și centru.