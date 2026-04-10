Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM
Data actualizării: 11:08 10 Apr 2026 | Data publicării: 11:06 10 Apr 2026

Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM
Autor: Alexandra Firescu

inviere hristos paste lumina Învierea lui Iisus Hristos. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile, inclusiv zilele de Paști.

Vremea în duminica de Paști 2026, în București și-n țară

În duminica de Paști, în țară ”valorile termice diurne vor continua să crească ușor, urmând a se apropia de cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe pe arii în general restrânse ziua, în jumătatea estică a țării. Acestea vor fi mixte în estul Transilvaniei, precum și în zona subcarpatică a Munteniei și Moldovei și ploi în rest. În Carpații Orientali și în grupa estică a Carpaților Meridionali va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a nopții în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și brumă” arată ANM. 

Și în București, vremea va continua să se încălzească ușor, valorile termice urmând a se apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.

Vremea în a doua zi de Paști

Luni, în țară, regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa în jurul celor normale datei. Cerul va fi temporar noros și pe alocuri vor fi ploi slabe, trecătoare, ziua în estul țării și în dealurile sudice, iar noaptea cu precădere în vest și sud-vest. La munte, mai ales la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și local în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață.

În București, regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

De marți, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în vest, sud- vest și centru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Prognoza meteo de Paști 2026. Vremea actualizată de ANM
Publicat acum 18 minute
Încă o zi liberă plătită pentru români. Proiect de lege pentru o nouă sărbătoare legală - 10 mai
Publicat acum 21 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce nu se face în Vinerea Mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
