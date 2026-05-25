”Angajații MAI vor ieși în stradă și vor bloca sistemul”. Revoltă pe legea salarizării. Zelca (SNPPC) pentru DCNews: Dispar foarte multe sporuri

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat, luni seara, proiectul Legii salarizării unitare, în cadrul unei conferinţe de presă. DC NEWS l-a contactat pe Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), pentru afla ce părere are despre varianta nouă a proiectului de lege, care, îi afectează considerabil pe polițiști. Acesta a anunțat că dacă legea va rămâne în actuala sa formă, angajații MAI vor ieși în stradă și vor bloca sistemul.

Vasile Zelca, președintele SNPPC: Dacă își vor bate joc de noi vom bloca sistemul

"Ieșim în stradă cu siguranță. Vom ieși în stradă și vom pleca sistemul. Atenție mare, chiar avem o decizie a Curții Internaționale de Justiție care întărește dreptul la grevă. Noi nu avem drept la grevă, avem un demers către Avocatul Poporului și așteptăm un răspuns. Îl cerem de câțiva ani pentru că suntem lipsiți de o armă importantă în lupta sindicală, dar noi am reușit să blocăm sistemul la un moment dat și o vom face din nou probabil.

Guvernanții, își vor bate joc de această familie ocupațională, cu siguranță presiunea din partea membrilor de sindicat va fi să blocăm sistemul pentru că nu putem să acceptăm interdicții, incompatibilități, restricții totale, dar pe salarizare să fim puși pe picior de egalitate cu alte categorii socio-profesionale, cu tot respectul pentru ele, dar care au voie să își rotunjească veniturile în mod legal.

Noi nu avem voie. Suntem interziși, incompatibili cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor de cadre didactice în învățământul superior. Punem presiune să legifereze greva și la polițiști pentru că, până la urmă, trebuie să avem drepturi egale dacă tot vor așa să ne egalizeze cu toată lumea, păi hai să ne egalizăm și pe alte tipuri de drepturi, nu numai pe salarizare", ne-a spus Vasile Zelca.

Proiectul Legii salarizării, "un dezastru"

Ulterior, acesta ne-a explicat care sunt prevederile din noul proiect al Legii salarizării care îi afectează pe polițiști.

"Tocmai îl studiez și eu acum (proiectul noii Legi a salarizării n.r.). Până în prezent este un dezastru, cel puțin pentru familia ocupațională din care facem noi parte - apărarea ordinii publice, securitatea națională - coeficienții de bază sunt foarte mici pentru că dispar foarte multe sporuri, foarte multe majorări din actuala lege - 153. De aceea noi solicităm în continuare să se aplice în totalitate actuala lege 153 din 2017, ca să vedem diferența reală între ce trebuie să primim pe actuala lege și ce va să vină de la 1 ianuarie 2027.

În acest moment, dispar foarte multe din sporurile și majorările specifice familiilor ocupaționale, dar și a bugetarilor: prerogrative constituționale, titluri specialiști de clasă, majorarea pentru menținerea capacității operaționale. Sunt foarte multe elemente salariale care dispar și ca să majorezi de exemplu salariul de grad cu câțiva zeci de lei, dar să introduci în definiția salariului de grad sporurile care au dispărut care erau 7,5%, 3-6%, de la 12 până la 24%, adică nu putem să acceptăm așa ceva. Trebuie să facem calcule să vedem ce înseamnă anumite sporuri", ne-a spus Vasile Zelca.

Vasile Zelca: Pătrundem pe un teren necunoscut. Habar nu avem cum se vor transforma aceste sporuri permanente în coeficient la salariu

"Trebuie să facem calcule ză vedem ce înseamnă anumite sporuri permamente care din ordinul ministrului vor deveni coeficienți la salarizare, adică noi pătrundem pe un teren necunoscut. Legea stabilește niște reguli, dar după aceea fiecare familie ocupațională va avea nevoie de ordine ale ministerului de resort prin care să se stabilească anumiți coeficienți. De exemplu, dispar sporurile permanente care vor deveni coeficienți la salariul de bază, numai că există un prag, spune că nu poate fi adăugat mai mult de 0,4 la coeficientul salariului de bază. Ori dacă eu de exemplu am sporuri permanente care însumează mai mult de 0,40, asta înseamnă un plafon care ni se pune. Eu muncesc însă în aceleași condiții, dar iau mai puțini bani și depind și de ordinul ministrului Afacerilor Interne, care va fi dat ulterior, pentru că nu știm cum va interpreta dânsul, cum va traduce din spor în coeficient. Dacă de exemplu am un spor permanent de 15%, îl face 0,15, îl face 0,20? Habar nu avem cum se vor transforma aceste sporuri permanente în coeficient la salariu.

Pragul de 20%, "o capcană"

După aceea, acel prag de 20% calculat la anvelopa salarială a MAI, a formatorului principal de credit, iarăși avem o problemă acolo pentru că, de exemplu la sporul de noapte, mulți din colegii noștri vor depăși acel prag de 20% și iarăși vom lucra în condiții generatoare de spor, eu voi presta activitatea, că voi fi obligat să merg la fața locului la fel de fel de intervenții, specifice Poliției Române, de exemplu, sau Poliției de Frontieră, dar nu voi primi banii, mă voi trezi acolo cu o adnotare în fluturaș: "conform art. 29 alin.2 din legea cadru", când o avea numărul legea respectivă ce va veni, Țtrebuia să primești 800 de lei sporuri, dar vei primii 600 de lei pentru că e plafonul de 20%Ț. E o problemă acolo și e o capcană.

Președintele SNPPC: Mai avem o problemă - valoarea de referință

Mai avem o problemă - valoarea de referință. Valoarea de referință la care se calculează acești coeficienți este 4.100 de lei. În prezent, salariul minim pe economie este 4.050 de lei. De la 1 iulie, salariul minim pe economie va fi 4.350 de lei, ori una din marile noastre revedincări este ca decidentul politic să decupleze salarizarea bugetarilor de decizia politică.

Cum sună până acum proiectul de lege, ne spune așa decidentul politic: "valoarea de referință este 4.100 de lei indiferent cum evoluează salariul minim pe economie, eu, decidentul politic, prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, voi stabili la fiecare final de an pentru anul următor care este valoarea de referință".

Vă dați seama ce politizare înseamnă asta, le ce politizare duce această prevedere din lege? Decidentul politic ce face? Va spune: "nu avem creștere economică, avem deficit bugetar", dar în an pre-electoral ne vom trezi cu decidentul politic că va spune că "țara o duce mai bine și creștem valoarea de referință de la 4.100 la 4.300". Ori cel mai corect este ca acest coeficient 1,00 să fie legat de salariul minim pe economie și să evolueze în funcție de evoluția salariului minim pe economie, astfel încât și bugetarii, dar și privații, să beneficieze de o salarizare cât mai corectă și fără interferențe ale politicului pentru că atunci când politicul va decide că salariul minim trebuie să crească în mod automat va crește salariul și pentru bugetari, și pentru privat, pentru ambele categorii pe care politicul le cam asmuțește una împotriva alteia", a mai spus Vasile Zelca.