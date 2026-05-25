Bugetarii au 151 de sporuri. Lovitura anunțată de Pîslaru. ”Este vestea cea mai importantă pe care o dăm”

”Vestea cea mai importantă pe care o dăm este că, din cauză că era greu să intervii pe salariile de bază, s-a marșat foarte mult pe sporuri și știți că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România și a dus la 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care-l prezentă, eliminăm 87 din aceste sporuri, deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56 - 57%.” anunță Dragoș Pîslaru.

Ministrul consideră să sporurile ar trebui să rămână într-o zonă redusă și ”le vom limita la 20%”. ”Salariile ar trebui să fie elementul principal” a mai spus Dragoș Pîslaru.

Revenim cu amănunte