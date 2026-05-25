DCNews Stiri Bugetarii au 151 de sporuri. Lovitura anunțată de Pîslaru. ”Este vestea cea mai importantă pe care o dăm”
Data publicării: 25 Mai 2026

BREAKING NEWS Bugetarii au 151 de sporuri. Lovitura anunțată de Pîslaru. ”Este vestea cea mai importantă pe care o dăm”
Autor: Roxana Neagu

salariu bani portofel Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
Ministrul Dragoș Pîslaru prezintă proiectul legii salarizării, în direct. Acesta dă ceea ce numește poate cea mai importantă veste, una care lovește direct bugetarii.

”Vestea cea mai importantă pe care o dăm este că, din cauză că era greu să intervii pe salariile de bază, s-a marșat foarte mult pe sporuri și știți că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România și a dus la 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care-l prezentă, eliminăm 87 din aceste sporuri, deci 87 din 151 înseamnă o reducere de 56 - 57%.” anunță Dragoș Pîslaru. 

Ministrul consideră să sporurile ar trebui să rămână într-o zonă redusă și ”le vom limita la 20%”. ”Salariile ar trebui să fie elementul principal” a mai spus Dragoș Pîslaru. 

Revenim cu amănunte

legea salarizarii
salariu
bugetari
sporuri
