Ce nu ar trebui niciodată să gătești într-o friteuză cu aer cald? Experții dezvăluie cinci alimente!

Deși dispozitivul funcționează foarte bine pentru majoritatea preparatelor, există lucruri care ar trebui evitate în mod constant.

„Unele alimente vor crea mult mai multă mizerie decât este necesar și pot chiar să reprezinte un risc de siguranță”, a spus Jamie Darlow, cercetător la Which?, notează Daily Mail.

În fruntea listei se află floricelele de porumb. Dacă plănuiești o seară de film, ai putea fi tentat să pui câteva boabe în friteuză. Totuși, Darlow recomandă utilizarea cuptorului cu microunde, altfel vei aștepta mult.

„Gătirea floricelelor de porumb poate să nu funcționeze, deoarece majoritatea friteuzelor cu aer nu ating o temperatură suficient de ridicată pentru a pocni boabele”, a spus el. „Cuptorul cu microunde face o treabă mult mai bună”.

Și din experiența mea, chiar pot confirma acest lucru. Am încercat o dată să fac floricele în friteuza cu aer cald, am sperat că va fi o metodă rapidă și comodă, dar rezultatul a fost dezamăgitor. Boabele au rămas exact la fel, fără să pocnească, iar aparatul nu a reușit să le transforme în gustarea pe care o așteptam. După câteva minute de așteptare, am început să mă uit la ele ca la un experiment eșuat și mi-am dat seama că pierd timpul fără niciun rezultat. În cele din urmă, am renunțat și m-am dus la cuptorul cu microunde. Acolo lucrurile au mers imediat mai bine. În câteva minute, floricelele erau gata, cu sunetul acela familiar care îți spune că totul merge cum trebuie.

Dar ce alte alimente nu ar trebui niciodată gătite în friteuza ta cu aer?

Paste și sos de paste

Nu este deloc surprinzător că nu poți folosi o friteuză cu aer pentru a găti paste crude, deoarece acestea trebuie fierte în apă clocotită. Iar gătirea sosurilor de paste nu este imposibilă, dar face murdărie, „așa că probabil nu merită efortul”.

Darlow a spus că poți folosi friteuza cu aer pentru a reîncălzi paste și sos deja gătite.

Pâine prăjită

La fel ca în cazul sosului de paste, nu este imposibil să faci pâine prăjită în friteuza cu aer. Totuși, rezultatele sunt „probabil dezamăgitoare comparativ cu un prăjitor de pâine”.

Darlow a spus: „Friteuza cu aer poate usca pâinea, iar firimiturile se pot lipi de fundul coșului, deoarece feliile sunt mișcate de aer în timpul gătirii. Va trebui și să le întorci la jumătatea timpului. Pur și simplu nu merită efortul”.

Orez

La fel ca pastele, gătirea orezului de la zero necesită apă.

„Friteuza cu aer nu este un aparat potrivit pentru fierbere sau aburire”, a spus Darlow. „Este mai bine să folosești o oală lentă sau o cratiță pe aragaz”.

Alimente surprinzătoare pe care le poți găti

Experții au dezvăluit anterior o listă de alimente surprinzătoare care ies excelent în friteuza cu aer.

Liana Green, blogger care a scris numeroase ghiduri despre friteuza cu aer cald, a explicat cum poți face ouă fierte perfecte în friteuza cu aer.

„Gătirea ouălor fierte în friteuza cu aer poate părea contraintuitivă, dar aparatul oferă o temperatură constantă, ceea ce face mai ușor să obții ouă gătite perfect de fiecare dată”, a spus ea. „În plus, elimini nevoia de apă clocotită”.

Green recomandă gătirea la 150°C timp de opt minute pentru un gălbenuș moale sau 12 minute pentru un centru mai tare.

Un alt aliment neașteptat este ravioli, care, deși este un tip de paste, „devine crocant și foarte gustos” în acest aparat. Experții sugerează să treci ravioli prin ou bătut și pesmet, apoi să îi pui în friteuza cu aer la 175°C timp de 10 minute. Să nu uiți să întorci la jumătatea timpului.

Iar deși majoritatea brânzeturilor proaspete se ard rapid în friteuza cu aer, halloumi este sigur de gătit datorită punctului său de topire mai ridicat. „Temperatura ridicată a friteuzei face ca exteriorul halloumiului să devină crocant, iar interiorul moale și gustos”, a spus Green.

„Adaugă puțină miere pentru un gust mediteranean excelent. Eu gătesc la 200°C timp de 8 până la 10 minute”, conchide experta.