Directorul Salvamont Braşov atrage atenţia asupra problemelor Transylvania 100. Salvamontiştii au improvizat balustrade din sforile pe care le folosesc la intervenţii

Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Braşov şi vicepreşedinte Salvamont România, a explicat pentru DC News la câte cazuri au intervenit salvamontiştii, dar şi ce greşeli au făcut organizatorii.

Aproximativ 40 de salvatori montani şi voluntari au acţionat în teren pentru gestionarea intervenţiilor. Intervenţiile s-au desfăşurat în condiţii dificile, caracterizate de vizibilitate redusă, zăpadă persistentă şi teren alunecos. Conform informaţiilor publice, evenimentul a fost organizat de Asociatia Transilvania 100, alături de alţi co-organizatori: Andy Heading, din Marea Britanie, şi Marius şi Vlad Cornea din Romania.

"Am avut 18 cazuri mai mari, 17 intervenţii la alergători şi una legată de acel urs. Noi am avut un singur punct pe traseu, cel de la Cabana Mălăieşti, pentru că atât ne-a fost solicitat de organizator. Noi avem o colaborare de câţiva ani cu acest organizator, recomandăm zonele unde ar trebui să stăm, câţi salvatori să fie pe traseu, dar din păcate nu prea se ţine cont. Noi, preventiv, am trimis mult mai mulţi oameni, care au stat la Cabana Mălăieşti, tocmai pentru a putea interveni foarte repede. Zona noastră de competenţă în cadrul concursului a fost între Valea Mălăieşti şi Valea Ţigăneşti. Au început accidentele de pe la ora 7:00 dimineaţa. Au fost 17 persoane salvate de noi, dar pe lângă acestea au fost şi foarte multe persoane care s-au prezentat la punctul nostru de prim-ajutor. Persoane cu hipotermie, zgârieturi, entorse, etc. Nu au abandonat cursa, doar le-am bandajat, pansat, şi au plecat mai departe.

E posibil ca numărul de participanţi să fi fost dublu

Competiţia, din punctul nostru de vedere, este de anduranţă. Vom verifica şi dacă numărul de participanţi comunicat iniţial, de 1000 de persoane, a fost respectat, pentru că am văzut informaţii conform cărora numărul real ar fi fost dublu. E foarte important, pentru că astfel am fi ştiut şi noi ce resurse mobilizam.

De asemenea, după primul accident de sâmbătă dimineaţă, deşi ar fi fost treaba organizatorului să amenajeze balustrade, marcaje, etc, colegii mei au făcut pe Valea Ţigăneşti balustrade din sforile noastre, pe care noi ar fi trebuit să le folosim la intervenţii. Noi am încercat să şi preîntâmpinăm. Noi am trimis organizatorului şi o adresă înainte, ţinând cont de avertizările ANM, pentru a solicita numărul de voluntari şi de puncte de ajutor, dar nu am primit niciun răspuns", a declarat Sebastian Marinescu pentru DC News.

În ceea ce priveşte recomandările cu privire la echipament, directorul Salvamont Braşov a spus că "aici e discutabil. Participanţii la un astfel de concurs nu au echipament tehnic. Sunt unii care mai au gheruţe pentru gheaţă, dar în mare parte sunt în adidaşi, pantaloni scurţi şi tricou, pentru a avea o greutate cât mai mică la ei, să nu se epuizeze. Noi, dacă recomandăm cuiva să nu parcurgă un traseu, nu o facem din răutate, ci pentru binele lor. Muntele rămâne acolo şi ei se pot întoarce în momentul în care condiţiile permit desfăşurarea în siguranţă a unor astfel de activităţi. Dacă, totuşi, au capacitatea, experienţa, şi se aventurează, e nevoie de echipament adecvat condiţiilor meteo, haine de schimb, hrană, lichide, tot necesarul pentru a parcurge în siguranţă traseul".

Sfat pentru aventurierii de pe munte: Să anunţe aparţinătorii unde sunt

Unii aparţinători ai alergătorilor au sunat sâmbătă la Salvamont pentru că pierduseră legătura cu concurenţii.

"Inclusiv ieri am avut apeluri prin care aparţinătorii ne spuneau că anumite persoane ar fi trebuit să ajungă la un checkpoint la o anumită oră, dar nu mai ajunseseră şi nu ştia nimeni nimic de ei. Am reuşit să îi identificăm după 3-4 ore, dar vă daţi seama cum a stat familia în alea 3-4 ore? Noi nu ştiam dacă să plecăm sau nu în căutare. Asta se aplică şi turiştilor. În momentul în care pleacă pe munte, este foarte bine să anunţe unde pleacă, care este traseul şi periodic să facă câte o verificare cu familia sau un prieten, tocmai pentru a se şti că sunt în siguranţă", a completat Sebastian Marinescu.