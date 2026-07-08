Biserică de lemn veche de peste trei secole, făcută scrum după ce a fost lovită de fulger

O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureș a fost distrusă de un incendiu devastator. Foto: ISU Maramureș

A fost stabilită cauza incendiului care a mistuit biserica de lemn din Posta, Maramureș, pe 3 iulie, lăcaș de cult vechi de peste 350 de ani.

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Proroc Ilie” din localitatea Posta, Protopopiatul Chioar, monument istoric de categoria A construit în anul 1675, a fost distrusă în urma unui incendiu provocat de fulger, a informat, miercuri, biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

Biserica era deconectată de la curent

„Potrivit datelor existente până în prezent, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o descărcare electrică atmosferică (trăsnet), care a afectat sistemul de protecţie împotriva fulgerelor al monumentului, producând distrugerea aproape integrală a edificiului. În mod deosebit, Permanenţa Consiliului Eparhial a reţinut concluzia raportului potrivit căreia nu au fost identificate fapte sau împrejurări care să indice o culpă directă ori o neglijenţă a preotului paroh în producerea incendiului. Dimpotrivă, s-a constatat că lăcaşul de cult era deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, măsură adoptată în scop preventiv pentru reducerea riscurilor de incendiu”, a precizat Episcopia.

Măsuri pentru protejarea patrimoniului și prevenirea unor tragedii similare

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial, au fost aprobate măsuri de continuarea colaborării cu instituţiile abilitate pentru stabilirea concluziilor tehnice definitive privind cauzele incendiului, inventarierea şi conservarea tuturor elementelor patrimoniale recuperabile, identificarea şi implementarea măsurilor necesare pentru conservarea sitului şi protejarea patrimoniului rămas, constituirea, cu celeritate, a unei comisii mixte care să analizeze posibilităţile de conservare, restaurare, reabilitare şi valorificare a monumentului şi a vestigiilor recuperate, efectuarea unei evaluări privind riscurile de incendiu la toate bisericile de lemn din cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, cu prioritate la monumentele istorice şi la cele aflate pe lista patrimoniului UNESCO, retransmiterea către toate unităţile de cult a normelor şi măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva incendiilor.

În context, episcopul Iustin şi-a exprimat profunda tristeţe faţă de pierderea suferită de comunitatea parohială din Posta şi de patrimoniul cultural şi spiritual al Maramureşului, apreciind că distrugerea unui monument istoric de o asemenea valoare reprezintă o pierdere majoră şi chiar dispariţia istoriei şi memoriei de peste trei secole pentru întreaga societate românească.

Biserica de lemn din localitatea Posta a fost distrusă integral de un incendiu în cursul dimineţii de 3 iulie. Deşi, pompierii militari au intervenit cu promptitudine, edificiul de cult nu a mai putut fi salvat, notează Agerpres.