Bogdan Chirieac dezvăluie miza summitului NATO de la Ankara: Totul este negociat

Analistul politic Bogdan Chirieac spune că textul final al summitului NATO de la Ankara este feja negociat. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre miza summitului NATO de la Ankara.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Realitatea Plus despre miza summitului NATO de la Ankara, acolo unde este prezent și președintele României, Nicușor Dan.

Franța speră ca acest summit să reducă tensiunile dintre Europa și SUA, în timp ce Donald Trump, în cadrul unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, a atacat din nou NATO, pentru că nu a sprijinit SUA în războiul din Iran, afirmând că Italia, Franța și Germania au întors spatele Americii.

Bogdan Chirieac: Textul final al summitului de la Ankara este deja negociat

Întrebat de către jurnalista Nicoleta Cone pe ce se bazează totuși speranța președintelui francez Emmanuel Macron, Bogdan Chirieac a explicat: "Pe negocierile diplomaților, negocieri care au avut loc înaintea summitului", apoi a continuat: "Textul final al summitului de la Ankara este deja negociat. El va fi făcut public de către șefii de stat și de guvern, dar nu se negociază nimic acum. Totul este deja negociat. Nu se stă la Ankara, acum practic se parafează textul prin prezența liderilor.

Din ce rezultă, nemulțumirea SUA e mare vizavi de NATO. Pe de altă parte, înțeleg că SUA nu părăsesc Europa, nu părăsesc NATO, ceea ce ar fi un fapt pozitiv, dar să nu ne imaginăm că dacă vorbesc acum Macron cu Trump se întâmplă ceva în declarația finală a summitului. Se poate modifica foarte puțin în acest sens, atât. Așa se întâmplă la aceste întâlniri care au loc la nivel înalt. Totul se negociază înainte de către echipele tehnice. Echipa americană a sosit la summit cu o delegație de o mie de persoane. Nu știu câți oameni sunt în celelalte delegații, dar probabil că împreună sunt o mie de persoane".

Bogdan Chirieac, despre retragerea trupelor SUA din Europa: Și America a avut profituri înzecite

Cât despre faptul că Washingtonul ia în considerare reducerea prezenței militare a SUA în Europa, iar Franța a cerut ca un eventual proces de retragere să fie coordonat și discutat transparent cu aliații europeni, Bogdan Chirieac a spus: "Acest gen de discuții au avut deja loc și pare că s-a trecut câte ceva în textul final, dar ideea este evidentă, America își retrage trupe și armament din Europa, trupe și armament care vor trebui suplimentate de către UE, care va trebui să investească mult mai mult în apărare decât a făcut-o până acum.

America nu mai vrea să plătească pentru europeni. Nu știu dacă politica e bună deoarece și America a avut profituri înzecite din faptul că a asigurat și cea mai mare parte a apărării europene. Toți europenii cumpărau armament din SUA și datorită acestui fapt tehnologia SUA este cu 10-15 ani înaintea celei europene, ceea ce înseamnă foarte mult. Acum, inclusiv programul SAFE este pentru armament produs în Europa. Asta înseamnă cu nu vor mai cumpăra armament american decât când nu au ce face, iar industria americană va pierde.

E cu dus-întors. Nu știu de ce este această politică a lui Donald Trump, dânsul știe, face parte din inițiativele pe care le-a avut și care nu au fost întotdeauna bine înțelese de restul lumii. America și Europa trebuie să stea împreună ca să facă provocărilor lumii de astăzi. America a hotărât însă astfel în acest moment și Europa se va supune".