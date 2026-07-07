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Autobuz scăpat de sub control la Lisabona: Doi morți și cel puțin 20 de răniți/ FOTO

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 07 Iul 2026
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Accident cu un autobuz în Lisabona. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Două femei au murit, iar alte 20 de persoane au fost rănite după ce un autobuz scăpat de sub control a intrat într-o stație din apropierea Lisabonei.

Un autobuz al cărui şofer a pierdut controlul a lovit mai multe persoane marţi, în apropierea gării Agualva-Cacém, din zona metropolitană a Lisabonei, o zonă intens circulată, accident soldat cu doi morţi şi aproximativ 20 de răniţi, au anunţat autorităţile portugheze citate de AFP şi Xinhua.

Femeile lovite mortal așteptau autobuzul

„Cele două victime aşteptau autobuzul când au fost lovite”, a declarat presei locale Francisco Alves, comandantul poliţiei din municipalitatea Sintra.

Persoanele decedate sunt două femei cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, a precizat serviciul de urgenţă medicală. Alte patru persoane au fost rănite grav în accidentul survenit într-o suburbie vestică a capitalei portugheze.

Din cele mai recente informații, șoferul autobuzului scăpat de sub control este o femeie în vârstă de 28 de ani.

La faţa locului au fost mobilizate resurse importante de intervenţie şi o unitate de asistenţă psihologică.

Premierul Luis Montenegro a reacţionat pe reţeaua de socializare X, exprimându-şi „profundul şoc”.

„Am primit cu profundă consternare vestea accidentului din terminalul rutier Agualva-Cacém. Transmit condoleanțe familiilor victimelor, însănătoșire grabnică răniților și recunoștință tuturor celor care au intervenit pentru a ajuta”, a scris șeful Guvernului portughez.

Și primarul din Sintra, Marco Almeida, și-a exprimat solidaritatea față de victime și echipele de intervenție: „Aș vrea să transmit un gând: cei care și-au pierdut viața erau oameni care mergeau la muncă, iar acest lucru ne doare foarte mult”, a declarat edilul, vizibil emoționat, potrivit presei portugheze.

Accident grav la mai puțin de un an de la tragedia cu funicularul Glória

Accidentul are loc la mai puțin de un an după o altă tragedie care a șocat Portugalia. În septembrie 2025, funicularul istoric Elevador da Glória, unul dintre simbolurile Lisabonei, a deraiat și s-a izbit de o clădire, provocând moartea a 16 persoane și rănirea altor 21.

În urma accidentului, autoritățile au deschis o anchetă și au suspendat temporar circulația celorlalte funiculare din oraș.
 

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