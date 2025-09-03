Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE

Mai mulți oameni au murit, miercuri seară, după ce faimosul funicular „Gloria” din capitala Portugaliei a deraiat.

UPDATE 2

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că reprezentantul consular al României la Lisabona s-a deplasat la fața locului după accident, pentru a coordona direct cu autoritățile portugheze măsurile de urgență. În prezent, nu există informații care să indice implicarea vreunui cetățean român în tragedia întâmplată miercuri seară.

„Pe fondul informațiilor privind un accident tragic cu victime multiple, Ambasada României la Lisabona este în contact cu autoritățile locale. Consulul din cadrul misiunii s-a deplasat la fața locului pentru a ține legătura direct cu dispozitivul de urgență organizat de autoritățile portugheze”, precizează MAE.

UPDATE

Accidentul de miercuri seară a provocat cel puțin 15 decese, potrivit unei surse oficiale a Poliției Publice din Portugalia. Totodată, au fost rănite mai multe persoane, dintre care cel puțin nouă sunt în stare gravă, a declarat o sursă de la Institutul Național pentru Urgențe Medicale pentru CNN Portugal.

„Au fost declarate trei zile de doliu în Lisabona. Este o tragedie, Lisabona este în doliu, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în orașul nostru”, a declarat primarul Carlos Moedas.

Știre inițială

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața miercuri seară, iar aproximativ 20 au fost rănite, după ce funicularul „Gloria” din Lisabona, frecventat de turiști, a deraiat și s-a prăbușit, au transmis autoritățile, potrivit citate de Reuters.

Imagini de la fața locului arată funicularul, care urcă și coboară pe un deal din Lisabona, complet distrus, în timp ce salvatorii scot oameni din resturile prăbușite.

JUST IN: Lisbon's iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV — BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa și-a exprimat regretul față de tragicul accident într-un comunicat și și-a exprimat speranța că autoritățile vor stabili rapid cauza incidentului.

Linia legendară, inaugurată în 1885

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul Lisabonei, în apropiere de Piața Restauradores, de cartierul Bairro Alto, renumit pentru viața sa de noapte vibrantă, și este operată de compania municipală de transport public Carris. Cu o capacitate de până la 42 de persoane, funicularul Gloria este un simbol al orașului și atrage numeroși turiști.

Cele două vagoane sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de tracțiune, cu propulsie electrică asigurată de motoarele celor două vagoane.

Vagonul aflat la capătul inferior al liniei nu ar fi fost avariat, însă CNN Portugal a relatat că pasagerii au fost nevoiți să sară pe geamuri în momentul incidentului.

