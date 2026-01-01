Quadrantidele, prima ploaie de stele din 2026. Când atinge punctul maxim

Quadrantidele ating punctul maxim pe 2-3 ianuarie 2026

Quadrantidele ating punctul maxim pe 2-3 ianuarie 2026. Pasionații de astronomie vor avea parte de un dublu spectacol sâmbătă, 3 ianuarie, când răsăritul primei luni pline din 2026 va fi urmat, la scurt timp, de punctul maxim al uneia dintre cele mai spectaculoase ploi de meteoriți ale anului. Deși nu este la fel de faimoasă ca Perseidele din august sau Geminidele din decembrie, Quadrantidele din ianuarie pot fi la fel de spectaculoase.

Deși prima ploaie de meteoriți din acest an va fi mai greu de văzut decât de obicei din cauza lunii pline și strălucitoare, există șanse mari ca ele să fie surprinse.

Quadrantidele 2026 sunt active din 28 decembrie până pe 12 ianuarie și vor atinge punctul maxim pe 3 ianuarie, începând în jurul orei 16:00 EST (21:00 UTC/ora României 23:00). În timpul acestui vârf, se așteaptă aproximativ 25 de „stele căzătoare” pe oră. Cu toate acestea, în condițiile unui cer relativ luminos, e mai probabil să fie vizibile 10 quadrantide pe oră.

Cum se formează Quadrantidele

Deși Quadrantidele 2026 tind să fie relativ slabe, ele pot produce adesea „bile de foc” strălucitoare. Ploaia de meteori Quadrantide are loc în fiecare lună ianuarie, când Pământul traversează un flux îngust de praf și resturi care orbitează în jurul soarelui.

Se crede că fluxul provine de la un obiect numit 2003 EH, care ar putea fi un asteroid sau o cometă dispărută și are nevoie de 5,5 ani pentru a orbita soarele de la aproximativ aceeași distanță ca Pământul (dar în siguranță mai departe), potrivit LiveScience.

Ce ploi de stele mai urmează în 2026

Următoarea ploaie de meteori notabilă va fi cea de Liridele, în aprilie. Când Liridele ating punctul maxim în noaptea de 21 spre 22 aprilie, în timpul unei semiluni, condițiile cerului vor fi ideale pentru a vedea aproximativ 18 stele căzătoare pe oră.

De asemenea, Perseidele sunt așteptate în lunile iulie-august, cu un punct maxim între 12-13 august.

Geminidele, una dintre cele mai puternice ploi de meteori din acest an, sunt așteptate în ultima lună a anului, în perioada 13-14 decembrie.

Pentru a vedea un număr cât mai mare de „stele căzătoare” în timpul unui astfel de eveniment, trebuie să alegeți un loc cu vizibilitate clară asupra cât mai multor zone ale cerului nopții.