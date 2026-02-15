€ 5.0943
Horoscop

Eclipsă de Soare, 17 februarie. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 14:36 15 Feb 2026

EXCLUSIV Eclipsă de Soare, 17 februarie. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

eclipsa soare Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va împărtăși mai multe detalii despre prima eclipsă din 2026.

Pe 17 februarie, se va petrece prima eclipsă din 2026. Vorbim despre Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Vărsător. Soarele și Luna vor în careu cu Uranus, care este chiar guvernatorul modern al Vărsătorului.

Orice moment de Lună Nouă anunță noi tendințe, alianțe, decizii. Pe care, însă, deocamdată nu le vedem în mod concret. Se pun semințele unui noi capitol. Arhetipul Vărsătorului este cel al progresului, al tehnologiei, al independenței și al revoluției.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Să ne reamintim faptul că eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul eclipselor suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Despre acest aspect astrologic, posibilele efecte și cum vor fi influențate toate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 16 februarie, începând cu ora 10.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

eclipsa
luna noua
astrolog daniela simulescu
