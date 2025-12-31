€ 5.0963
Data publicării: 03:00 31 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 31 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

artificii petrecere persoane revelion Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Luna tranzitează semnul Taurului, unde va forma și o conjuncție cu Uranus. Iar Mercur se apropie de un careu cu Neptun. Astrele ne recomandă ca, în ultima zi a anului 2025, să fim pregătiți de surprize. Și să rămânem destul de flexibili. De asemenea, aspectele astrologice nu sunt potrivite pentru rezoluții. 

Horoscop 31 decembrie 2025 Berbec

Deși ți-ai făcut unele planuri pentru această zi, te vei plictisi repede și vei dori să încerci și altceva. Însă, din această cauză, buzunarele tale vor avea de suferit.

Horoscop 31 decembrie 2025 Taur

Pentru tine, ultima zi a anului va fi destul de imprevizibilă. Încearcă să nu faci promisiuni și nici să le crezi pe cele ale apropiaților. Oricând se poate schimba ceva.

Horoscop 31 decembrie 2025 Gemeni

Mercur se apropie de careul cu Neptun. Așa că să nu te mire dacă vei avea de-a face cu situații bizare. Ți-ar prii să fii mai chibzuit cu toare resursele, nu doar banii.

Horoscop 31 decembrie 2025 Rac

Astrele te invită să alungi plictiseala. Să fii deschis propunerilor apropiaților, să te implici în evenimentele distractive și să nu consumi timpul doar muncind.

Horoscop 31 decembrie 2025 Leu

Ziua nu va fi una simplă. Vei obține ce îți dorești, însă nu prin metodele așteptate. Discuțiile cu persoana iubită sau copiii pot fi mai neplăcute.

Horoscop 31 decembrie 2025 Fecioară

S-ar putea să fii prea naiv în discuțiile cu persoanele apropiate sau familia. Astrele îți recomandă să rămâi pragmatic și să nu faci compromisuri.

Horoscop 31 decembrie 2025 Balanță

Organizarea evenimentelor îți va da bătăi de cap. Chiar și drumurile scurte sau călătoriile vor fi motive de stres. Evită replicile tendențioase.

Horoscop 31 decembrie 2025 Scorpion

Nu este cea mai bună zi pentru a vorbi despre bani. Astrele îți recomandă, de asemenea, să fii mai calculat și să simplifici lista de cumpărături.

Horoscop 31 decembrie 2025 Săgetător

Îți va lipsi puterea de a te concentra. Și vei căuta să evadezi cât de des se poate. Îți dorești ca, în ultima zi a anului, să nu ai responsabilități serioase.

Horoscop 31 decembrie 2025 Capricorn

Te bântuie multe gânduri, dar nu este cazul să le dai putere. Încearcă să rămâi un pion important în organizarea evenimentelor pentru această zi.

Horoscop 31 decembrie 2025 Vărsător

Comunicarea cu prietenii va avea de suferit. Dar nu este ziua cea mai potrivită pentru a cere socoteală. Odihna și relaxarea sunt cele care contează.

Horoscop 31 decembrie 2025 Pești

Vei fi ușor de influențat de către apropiați. Vei fi în stare să te pui pe locul doi pentru a le crea lor condițiile cele mai bune. Evită deciziile.

