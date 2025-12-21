Horoscop 21 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi, la ora 17:03, se se va petrece Solstițiul de iarnă. Adică începe iarna, din punct de vedere astronomic și astrologic. Acest moment coincide cu intrarea Soarelui în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 20 ianuarie. Sezonul Capricornului este cel care ne va face pe toți mai serioși, pragmatici și maturi, mai ales în fața unui nou an.

Horoscop 21 decembrie 2025 Berbec

Oamenii din jur vor observa că te iei prea în serios. Îți vor recomanda să fii mai relaxat, însă nu vei dori să le faci deloc pe plac.

Horoscop 21 decembrie 2025 Taur

Devii mai interesat de principiile persoanelor în jurul cărora petreci timp. Parcă nu vrei să te asociezi cu unele lipsite de moralitate.

Horoscop 21 decembrie 2025 Gemeni

Începe o perioadă în care trebuie să acorzi atenție suplimentară modului în care îți construiești bugetul personal. Vor urma provocări în acest sens.

Horoscop 21 decembrie 2025 Rac

Soarele intră în casa a șaptea, deci este clar că te vei învârti în jurul partenerului sau familiei. Adică, vei încerca să le faci viața mai frumoasă.

Horoscop 21 decembrie 2025 Leu

Vei avea o zi foarte obositoare. Prea multe treburi, fie că muncești sau ai zi liberă. Astrele îți recomandă să amâni ce nu este urgent.

Horoscop 21 decembrie 2025 Fecioară

Nevoile și dorințele tale trebuie să fie pe primul loc. Să ții cont de acestea de fiecare dată când se va lua o decizie în familie sau la serviciu.

Horoscop 21 decembrie 2025 Balanță

Parcă ai dedica ziua aceasta petrecerii timpului cu familia sau oamenii dragi acasă. Nu vei fi doarte dornic de a ieși în oraș sau de a face viziate.

Horoscop 21 decembrie 2025 Scorpion

Mintea ta va deveni mult mai activă. ȘI vei căuta informații din multiple domenii. De altfel, poți învăța lucruri noi foarte folositoare.

Horoscop 21 decembrie 2025 Săgetător

Soarele va tranzita casa a doua. Deci, pentru o perioadă, va trebui să fii mai chibzuit, să cauți prețul corect la produse sau servicii.

Horoscop 21 decembrie 2025 Capricorn

Soarele intră în semnul tău. Și îți va aduce un plus de energie! Nu vei lăsa ziua să treacă pur și simplu, ci vei rezolva chiar și unele probleme serioase.

Horoscop 21 decembrie 2025 Vărsător

Nu prea te vei simți în apele tale. De aceea, vei refuza unele invitații și vei face tot posibilul să stai retras, să te ocupi de odihnă și relaxare.

Horoscop 21 decembrie 2025 Pești

Rezervi timp pentru întâlnirile cu persoanele dragi. Vei fi mai sociabil și dornic să interacționezi chiar și cu oameni noi.