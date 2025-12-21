Horoscop 21 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.
Astăzi, la ora 17:03, se se va petrece Solstițiul de iarnă. Adică începe iarna, din punct de vedere astronomic și astrologic. Acest moment coincide cu intrarea Soarelui în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 20 ianuarie. Sezonul Capricornului este cel care ne va face pe toți mai serioși, pragmatici și maturi, mai ales în fața unui nou an.
Oamenii din jur vor observa că te iei prea în serios. Îți vor recomanda să fii mai relaxat, însă nu vei dori să le faci deloc pe plac.
Devii mai interesat de principiile persoanelor în jurul cărora petreci timp. Parcă nu vrei să te asociezi cu unele lipsite de moralitate.
Începe o perioadă în care trebuie să acorzi atenție suplimentară modului în care îți construiești bugetul personal. Vor urma provocări în acest sens.
Soarele intră în casa a șaptea, deci este clar că te vei învârti în jurul partenerului sau familiei. Adică, vei încerca să le faci viața mai frumoasă.
CITEȘTE ȘI Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
Vei avea o zi foarte obositoare. Prea multe treburi, fie că muncești sau ai zi liberă. Astrele îți recomandă să amâni ce nu este urgent.
Nevoile și dorințele tale trebuie să fie pe primul loc. Să ții cont de acestea de fiecare dată când se va lua o decizie în familie sau la serviciu.
Parcă ai dedica ziua aceasta petrecerii timpului cu familia sau oamenii dragi acasă. Nu vei fi doarte dornic de a ieși în oraș sau de a face viziate.
Mintea ta va deveni mult mai activă. ȘI vei căuta informații din multiple domenii. De altfel, poți învăța lucruri noi foarte folositoare.
Soarele va tranzita casa a doua. Deci, pentru o perioadă, va trebui să fii mai chibzuit, să cauți prețul corect la produse sau servicii.
Soarele intră în semnul tău. Și îți va aduce un plus de energie! Nu vei lăsa ziua să treacă pur și simplu, ci vei rezolva chiar și unele probleme serioase.
Nu prea te vei simți în apele tale. De aceea, vei refuza unele invitații și vei face tot posibilul să stai retras, să te ocupi de odihnă și relaxare.
Rezervi timp pentru întâlnirile cu persoanele dragi. Vei fi mai sociabil și dornic să interacționezi chiar și cu oameni noi.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu