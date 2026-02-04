€ 5.0950
Stiri

Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Data actualizării: 09:51 04 Feb 2026 | Data publicării: 07:41 04 Feb 2026

Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Autor: Anca Murgoci

calin georgescu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Sursa foto: Agerpres

Comisia Europeană interferează în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, scrie Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite într-un raport publicat marți pe site-ul său.

De la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024. Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

„Cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024”

Potrivit raportului, cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că ”nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă.

Conform raportului citat, Comisia Europeană încearcă să influențeze statele membre ale UE prin controlul discursului politic în perioadele electorale. Cel mai frapant este faptul că, în 2024, Comisia Europeană a publicat un ghid electoral în cadrul DSA, care impune platformelor să adopte măsuri suplimentare de cenzură înaintea unor alegeri europene importante. Aceste orientări electorale ale DSA au fost prezentate drept bune practici voluntare. Însă, în spatele ușilor închise, Comisia Europeană a precizat clar că orientările erau obligatorii, se arată în raport.

Comisia juridică a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite investighează modul și măsura în care legile, reglementările și hotărârile judecătorești străine obligă, constrâng sau influențează companiile să cenzureze libertatea de exprimare în Statele Unite. În cadrul acestei activități de supraveghere, comisia a emis citații către zece companii din domeniul tehnologiei, solicitându-le să prezinte comunicările cu guverne străine, inclusiv cu Comisia Europeană și statele membre ale UE, privind moderarea conținutului. 

Replica europenilor

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier, a emis o declarație fermă: „Pur absurd”, informează Le Monde, conform AFP.

„Despre cele mai recente acuzații de cenzură. O prostie pură. Complet nefondat", a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa", a spus Regnier, adăugând că DSA „protejează acest drept împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu 

Și miliardarul american Elon Musk a reacționat, pe X, cu „Wow” la raportul publicat.

