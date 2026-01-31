€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Orban anunță un acord cu Trump, Putin și Erdogan pentru aprovizionarea cu gaz ieftin în Ungaria
Data actualizării: 11:57 31 Ian 2026 | Data publicării: 11:48 31 Ian 2026

Orban anunță un acord cu Trump, Putin și Erdogan pentru aprovizionarea cu gaz ieftin în Ungaria
Autor: Tiberiu Vasile

Orban, afirmație neașteptată despre războiul Rusia–Ucraina: Nu e clar cine a început Viktor Orban, premierul Ungariei. Sursa Foto: Agerpres

Viktor Orban a confirmat că a ajuns la un acord cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan pentru a asigura continuarea livrărilor de gaz ieftin în Ungaria.

Într-un interviu pentru postul public Kossuth Rádió, Orban a explicat că discuțiile purtate cu Trump, Putin și Erdogan au avut ca rezultat garantarea continuității livrărilor de gaz ieftin, în ciuda presiunilor Uniunii Europene. Bruxelles-ul a adoptat recent un regulament ce prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027, atât prin conducte, cât și prin LNG, potrivit Szeged365.

Premierul a subliniat că fără această intervenție, facturile populației ar fi explodat în ianuarie, având în vedere temperaturile scăzute, iar multe gospodării ar fi ajuns să suporte probleme economice severe. În viziunea sa, costurile la energie vor fi un subiect central al alegerilor, prezentate ca o alegere între menținerea politicilor actuale sau adoptarea unor măsuri „impuse de Bruxelles”.

Critici la adresa Bruxelles-ului

Referitor la planul UE de renunțare la gazul rusesc, Orban a avertizat că Ungaria are la dispoziție aproximativ un an și jumătate pentru a identifica soluții, altfel casele oamenilior vor resimți efectele. El a asociat această măsură cu sprijinul european acordat Ucrainei și a sugerat că Bruxelles-ul urmărește să influențeze politica internă de la Budapesta.

Premierul a criticat, din nou, planurile de reconstrucție pentru Ucraina, pe care le consideră costisitoare pentru statele membre, și a subliniat că o eventuală schimbare de guvern în Ungaria ar putea destabiliza economia. Totodată, el și-a reafirmat opoziția față de intrarea Ucrainei pe traseul european, considerând procesul mai degrabă o dispută politică internă a UE.

Context politic intern

Pe plan intern, Orban a comentat despre partidul Tisza, sugerând că acesta urmărește o aliniere cu instituțiile europene, în ciuda dezmințirilor publice. Premierul a amintit și de guverne anterioare care ar fi luat măsuri nepopulare sub presiunea Bruxelles-ului și a subliniat că actualul executiv urmează o strategie diferită, concentrată pe protejarea cetățenilor și menținerea gazului ieftin.

CITEȘTE ȘI: 55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și nepotrivit pentru funcția de premier. Cine i-ar putea lua locul
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vicktor orban
donald trump
vladimir putin
recep tayyip erdogan
gaze
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 30 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 35 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 5 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close