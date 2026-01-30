Fazele lunii în februarie 2026. Când este Luna Plină și Luna Nouă

Luna a fascinat dintotdeauna omenirea. Se spune că modificările lunare au un impact direct aspura vieții noastre, așa că multe persoane sunt curioase de evoluția corpului ceresc în diferitele sale faze.

Fazele Lunii sunt diferitele forme în care apare Luna văzută de un observator de pe Pământ. Ele sunt date de poziția Lunii în raport cu dreapta Pământ-Soare. Aceasta variază datorită mișcării de revoluție a Lunii în jurul Pământului.

Ca satelit al planetei noastre, Luna are o mișcare de rotație în jurul Pământului pe o orbită aproape circulară, cu perioada de 27,3 zile. Aceasta perioadă se numește perioada siderală – perioada în care Luna se întoarce în aceeași poziție, în raport cu stelele, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fazele lunii au următoarele denumiri: Luna Nouă, Primul Pătrar, Luna Plină și Ultimul Pătrar.

Lună Plina în Leu pe 1-2 februarie 2026

Luna Plină din 1 februarie (2 februarie în România) este cunoscută și sub numele de Luna Zăpezii. În acest an, ea își face apariția spectaculoasă în zodia Leului, pentru aproximativ trei zile, până pe 3 februarie.

Se spune că acest eveniment aduce o energie intensă în planul relațiilor și exprimării personale.

Astrologul Daniela Simulescu susține că efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi și ne recomandă să fim atenți la oamenii care apar/dispar din viațile noastre, la situațiile de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, creșterea irascibilității. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”. Vezi mai mult AICI.

Luna Noua din februarie, în Varsător

În data de 17 februarie 2026 avem Lună Nouă în Vărsător (Eclipsă de Soare).

Potrivit astrologilor, este un moment bun pentru cei care vor să își seteze noi intenții, planuri sau obiective. Totuși, se pare că nu trebuie demarate proiectele, ci doar să îți setezi noua direcție.

Calendar complet al fazelor Lunii

Iată toate zilele în care avem Lună Plină în 2026:

3 ianuarie 2026: Lună Plină în Rac

2 februarie 2026: Lună Plină în Leu

3 martie 2026: Lună Plină în Fecioară(Eclipsă de Lună)

2 aprilie 2026: Lună Plină în Balanță

1 mai 2026: Lună Plină în Scorpion

31 mai 2026: Lună Plină în Săgetător

30 iunie 2026: Lună Plină în Capricorn

29 iulie 2026: Lună Plină în Vărsător

28 august 2026: Lună Plină în Pești(Eclipsă de Lună)

26 septembrie 2026: Lună Plină în Berbec

26 octombrie 2026: Lună Plină în Taur

24 noiembrie 2026: Lună Plină în Gemeni

24 decembrie: Lună Plină în Rac.

Acestea sunt zilele din 2026 în care avem Lună Nouă:

18 ianuarie 2026: Lună Nouă în Capricorn

17 februarie 2026: Lună Nouă în Vărsător(Eclipsă de Soare)

23 martie 2026: Lună Nouă în Pești

17 aprilie 2026: Lună Nouă în Berbec

16 mai 2026: Lună Nouă în Taur

15 iunie 2026: Luna Nouă în Gemeni

14 iulie 2026: Lună Nouă în Rac

12 august 2026: Lună Nouă în Leu(Eclipsă de Soare)

11 septembrie 2026: Lună Nouă în Fecioară

10 octombrie 2026: Lună Nouă în Balanță

9 noiembrie 2026: Lună Nouă în Scorpion

9 decembrie 2026: Lună Nouă în Săgetător.

Fazele lunii în februarie 2026 - varianta grafică. Sursa foto: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”