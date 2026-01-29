Val de frig polar și ninsori masive lovesc Statele Unite

Statele Unite se pregătesc pentru o nouă furtună de iarnă cu importante ninsori în următoarele zile, în timp ce consecinţele vremii severe din weekendul trecut continuă să perturbe ţara, notează AFP.

Acest eveniment coincide cu un val de frig polar care ar putea duce de joi seara până luni la temperaturi record în unele zone, până în Florida, avertizează Serviciul Na?ional de Meteorologie (NWS).

Sunt aşteptate ninsori semnificative în sud, pe litoralul Oceanului Atlantic, afectând în special statele Virginia, Carolina de Nord şi Carolina de Sud, începând de vineri. Vânturi puternice ar putea perturba grav circulaţia în întreaga regiune, avertizează NWS.

Florida, amenințată de frig extrem

Frigul polar care ajunge în peninsula Florida, adesea ferită de astfel de evenimente, ar putea provoca pagube semnificative agriculturii locale, mai avertizează autorităţile.

Aceste prognoze vin în timp ce o mare parte a ţării se luptă să se refacă după furtuna de iarnă de weekendul trecut, când ninsorile abundente, ploaia îngheţată şi frigul intens au provocat perturbări importante ale transporturilor şi peste 100 de decese.

Trei copii, cu vârste cuprinse între şase şi nouă ani, au murit luni după ce au căzut într-un iaz îngheţat în Texas, stat puţin obişnuit cu astfel de condiţii.

Aproximativ 250.000 de clienţi sunt în continuare fără curent electric în Tennessee, Mississippi şi Louisiana, potrivit site-ului specializat poweroutage.us.

Citește și: Ninsori istorice la Moscova. Cele mai mari din ultimele două secole

Şi, patru zile mai târziu, multe străzi din capitala Washington, D.C., sunt încă prost curăţate.

Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că schimbările climatice ar putea juca un rol în perturbările vortexului polar, un vast sistem de aer rece, de joasă presiune, care circulă în mod normal deasupra Polului Nord.

Cercetătorii observă că aceste perturbări s-ar putea datora încălzirii relativ rapide a Arcticii, care slăbeşte centura de vânturi care izolează de obicei atmosfera deasupra regiunii polare a Americii de Nord.