Ciolacu: „Am cerut un audit”. Urmează concedieri? Anunțul noului șef CJ Buzău

Potrivit președintelui Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, prioritatea rămâne sistemul medical. Marcel Ciolacu a zis că are în plan și o nouă propunere de organigrame, un aparat mai eficient și mai suplu. Ar putea urma concedieri după ce se va face un audit la CJ Buzău și la instituțiile subordonate.

„Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău din acest an a fost despre direcție și decizii clare.

Prioritatea numărul unu rămâne sănătatea. Lucrăm la un consorțiu medical care să lege spitalele din județ, am avut întâlniri cu managerul Spitalului Universitar de Urgență București și cu primarul municipiului Râmnicu Sărat, iar discuțiile vor continua și cu primarul orașului Nehoiu. Obiectivul este ca Spitalul Județean Buzău să facă pasul către statutul de spital clinic.



Pentru ca aceste proiecte să fie susținute corect, am cerut un audit administrativ la nivelul Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate. Vom veni cu propuneri de organigrame și cu un aparat mai eficient și mai suplu, așa cum își doresc buzoienii.



Dezvoltarea județului înseamnă investiții. Autostrada A7 deschide oportunități reale, iar rolul nostru este să le valorificăm prin colaborare cu mediul privat. În turism, Organismul de Management al Destinației va aduce ordine, strategie și finanțări clare.



Ne implicăm și în sport, cu accent pe construirea unei academii de juniori, pentru performanță pe termen scurt, mediu și lung. În perioada următoare voi merge în județ, împreună cu cei doi vicepreședinți, pentru a identifica urgențele din comunități și pentru o coordonare mai bună cu administrațiile locale”, a zis Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău.

