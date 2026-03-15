De ce nu mai sunt bărbații de astăzi ca cei de altădată. Talentul care le lipsește pentru a fi "bărbați pe deplin"
Data publicării: 20:17 15 Mar 2026

De ce nu mai sunt bărbații de astăzi ca cei de altădată. Talentul care le lipsește pentru a fi "bărbați pe deplin"
Autor: Doinița Manic

imagine cu un barbat care scrie Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Ionuț Vulpescu și istoricul Filip-Lucian Iorga atrag atenția asupra unei calități tot mai rare în rândul bărbaților de astăzi.

Într-o recentă ediție a emisiunii "Avangarda, cu Ionuț Vulpescu" a fost readusă în discuție o observație memorabilă a lui Alexandru Paleologu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai apreciaţi eseişti români: "un om care nu are talent literar nu e bărbat pe deplin".

"Alexandru Paleologu spunea: un om care nu are talent literar nu e bărbat pe deplin. Vedem alte talente azi...", a punctat Ionuț Vulpescu în cadrul emisiunii.

"Bun, sunt mari scriitori, dar ei sunt profesionalizați. În general scriitorii se ocupă cu scrisul, cu literatura, îți văd de treaba lor. Dar ce ne facem cu restul societății? Apropo de ce spuneam mai devreme, inginerii din perioada interbelică sau școliți atunci aveau talent, scriau bine. În corespondență, cel puțin, scriau frumos. Politicienii... Erau artiști! Dacă citești discursurile lui Barbu Catargiu, Lascăr Catargiu sau alții... Iorga, Brătienii, Take Ionescu „Gură de Aur”.", a spus istoricul și scriitorul Filip-Lucian Iorga.

Istoricul Filip-Lucian Iorga, despre rânduiala pierdută a vieții

În cadrul emisiunii, istoricul Filip-Lucian Iorga a amintit și faptul că Alexandru Paleologu "era obsedat de ideea bunului simț".

"Alexandru Paleologu era obsedat de ideea asta, a bunului-simț. Dar nu e ceva foarte simplu, e greu de definit și nu există o rețetă. Ne plac rețetele, vrem să citim o carte care explică „cum să fii mai bogat”, „cum să ai succes”. Succesul este valoarea supremă. Bunul-simț n-are de-a face cu succesul. Poți avea multă bună cuviință dar să nu te încadrezi în baremul succesului.

Cred că e un fel de barometru: ce se face, ce e exagerat, ce se spune și ce nu, ce se face și ce nu. Și vine din ce ai văzut în primii ani, din experiențele avute. Și din nou, Paleologu spunea că nu are legătură cu stratul social din care faci parte. Îi venera pe țăranii adevărați, spunea că erau mai „lorzi” decât boierii. Aveau un protocol, aveau o rânduială a vieții. O rânduială a vieții care s-a stricat pentru că trăim într-o lume din ce în ce mai accelerată. Nu doar comunismul a fost de vină – a distrus și transformat mult – dar și epoca în care trăim noi", a mai spus istoricul.

ionut vulpescu
barbati
istorie
filip-lucian iorga
