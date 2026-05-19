Vremea până pe 15 iunie: ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, până pe 15 iunie, temperaturile vor varia și se vor încadra fie în marja celor specificce în această perioadă, fie vor fi mai ridicate decât valorile normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 18 – 25 mai

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.

Vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sudestul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nordvest.

Vremea în săptămâna 1 - 8 iunie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 8 - 15 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestice a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.