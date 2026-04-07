Data actualizării: 08:57 07 Apr 2026 | Data publicării: 08:55 07 Apr 2026

Vremea se răcește înainte de Paște. ANM, prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Autor: Doinița Manic

Meteorologii ANM au explicat cum va fi vremea până pe 4 mai. Sursa foto: Agerpres

ANM a emis prognoza meteo până pe 4 mai.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, potrivit meteorologilor, în perioada 6-20 aprilie, temperaturile vor fi în general mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, mai ales la munte și în sud. Precipitațiile vor varia de la deficit în vest, la excedent în sud. Între 20-27 aprilie, valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru această perioadă sau ușor mai ridicate în unele regiuni.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.

