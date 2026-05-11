DCNews Stiri Vreme instabilă în România: Cod galben de averse și vijelii până marți
Data publicării: 11 Mai 2026

Vreme instabilă în România: Cod galben de averse și vijelii până marți
Autor: Elena Aurel

furtuna-vijelie-fulger_51545900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442

ANM a emis o atenționare de Cod galben de averse și vijelii, valabilă până marți după-amiază.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de averse şi vijelii valabilă până marţi după-amiaza în Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş, vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Munteniei şi local în zona de munte.

În aceste regiuni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp.

Meteorologii au emis şi o informare de instabilitate atmosferică şi răcire a vremii valabilă până joi dimineaţa în cea mai mare parte a ţării. Vor fi averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h.

Marţi, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, iar miercuri şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi vor fi precipitaţii mixte.

vreme
anm
cod galben
