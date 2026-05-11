Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi

Potrivit unor surse politice, Grindeanu se întâlneşte, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi.

PSD vrea să coaguleze o nouă majoritate parlamentară în perspectiva formării unui guvern, în condiţiile în care PNL şi USR au decis să nu mai intre într-o alianţă de guvernare cu social-democraţii.

Potrivit surselor citate, o primă serie de negocieri oficiale pentru formarea unui nou guvern ar putea avea loc vineri sau lunea viitoare la Palatul Cotroceni.