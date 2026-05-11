€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Politica Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi
Data publicării: 11 Mai 2026

Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi
Autor: Anca Murgoci

sorin grindeanu declaratii presa Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, va avea, luni, o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai partidelor şi cu parlamentari neafiliaţi în vederea formării unei noi majorităţi parlamentare. 

Potrivit unor surse politice, Grindeanu se întâlneşte, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi. 

PSD vrea să coaguleze o nouă majoritate parlamentară în perspectiva formării unui guvern, în condiţiile în care PNL şi USR au decis să nu mai intre într-o alianţă de guvernare cu social-democraţii. 

Potrivit surselor citate, o primă serie de negocieri oficiale pentru formarea unui nou guvern ar putea avea loc vineri sau lunea viitoare la Palatul Cotroceni. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
pnl
usr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Arta caligrafiei, experiență specială pentru elevii Academia Da Vinci
Publicat acum 11 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 23 minute
„ENESCU, jupuit de viu”, două trofee la MUSES Film Awards – Levadia International Film Festival
Publicat acum 44 minute
Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi
Publicat acum 54 minute
Bonnie Tyler, în stare gravă: A fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Apel pentru TIR-iști
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Publicat acum 3 ore si 49 minute
10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close