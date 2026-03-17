Bugetul pentru promovarea turistică a României a fost dublat în bugetul MEDAT

'La turism, am insistat pe faptul că avem nevoie de mai multă promovare. Am reușit să dublăm alocarea bugetară, față de 2,2 milioane de euro vom ajunge la 4,5 milioane de euro, iar cu creditele de angajament avem chiar peste 20 de milioane de euro. (...) În a doua jumătate a anului, vom mai putea solicita sume la rectificare', a spus Darău la ședința comisiilor de specialitate pentru aprobarea bugetului ministerului, care a adăugat că unul dintre obiectivele pe 2026 este și relansarea turismului balnear.

Pe de altă parte, ministrul a menționat că va începe în acest an și renovarea sediului MEDAT din Calea Victoriei. 'O parte importantă a clădirii este într-o stare deplorabilă. Am început deja să pregătim renovarea acestei părți din minister', a explicat Darău în fața parlamentarilor.

El a mai spus, printre altele, că se are în vedere atragerea în buget a unui volum mare de fonduri externe și că au fost alocate sumele necesare pentru Programul Femeia Antreprenor, pentru a patra ediție a Programului StartUp Nation.

Bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2026, în valoare de 5,505 miliarde de lei, credite de angajament, și de 5,019 miliarde de lei, credite bugetare, a fost votat, luni seară, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 49 de voturi pentru și 21 împotrivă.

Toate amendamentele depuse au fost respinse cu 19 voturi pentru, două abțineri și 49 împotrivă, precizează Agerpres. (Claudia Calotă)