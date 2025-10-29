€ 5.0844
Data publicării: 00:03 29 Oct 2025

Parlamentul României, fără putere. Audierea șefului ANRE după 'episodul Rahova' a degenerat. Chirieac: E o nebunie
Autor: Tiberiu Vasile

explozie sector 5; sursa ISU Sursă foto: ISU
 

Audierea șefului ANRE a degenerat într-un scandal, iar Bogdan Chirieac avertizează că „Parlamentul României a ajuns în asemenea hal, încât nu mai are nicio putere”.

Ședința Comisiei parlamentare în care s-au discutat salariile celor mai bine plătiți bugetari din România s-a transformat într-un scandal de proporții. Audierea președintelui ANRE a degenerat în acuzații, replici tăioase și ironii între parlamentari, după ce deputatul neafiliat Dumitru Coarnă l-a întrebat direct pe șeful instituției dacă se consideră vinovat pentru explozia din Rahova, soldată cu trei morți. Social-democratul Adrian Solomon l-a rugat „să pună întrebări mai puțin lacrimogene”. Deputatul a replicat dur: „Dacă pentru dumneavoastră e lacrimogen... e o familie care a îngropat o tânără gravidă. ANRE a autorizat o firmă care avea un simbol sexy acolo. Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?”. Disputa a escaladat, Solomon amenințând că „poate scoate microfonul din priză” și ironizându-l pe Coarnă.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat momentul și a vorbit despre imaginea sumbră a actualului Parlament al României.

"Parlamentul României a ajuns în asemenea hal, încât nu mai are nicio putere"

"Știți de ce se întâmplă asta? Fiindcă Parlamentul României nu are nicio putere. Dacă era audiere în Congresul American, când de acolo puteai să ajungi direct în fundul fundului pușcăriei, atunci vă asigur că mai întâi te treceau toate sudorile și abia după răspundeai. Domnul Solomon cred că trebuie să aibă o discuție cu președintele partidului. Astfel de reacție nu știu dacă își avea locul. Parlamentul României a ajuns în asemenea hal, încât nu mai are nicio putere. Cum se aude o întrebare mai nasoală, ca să o spunem direct, se oprește microfonul. Ok, îl lăsăm pe domnul Coarnă, dar procuratura întreabă ceva? Nu știu, putea să spună cineva ceva. 'Dom’ne, moral, toți care ne aflăm în sistemul energetic suntem de vină. Ne simțim vinovați.' Sunt toți în această situație. Sistemul e nefuncțional. Am văzut acum, în Rahova, totul. Oamenii aceia, săracii, au fost nevinovați. De o săptămână au anunțat, au spus clar: 'Dom’ne, pute a gaz pe stradă și în bloc.' Trebuie să faci proces, să aștepți despăgubiri ani de zile și altele. E o nebunie!"

