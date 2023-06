Cum poți să îți schimbi modul de a gândi. Vezi explicația unuia dintre primii 50 de experți mondiali în romodelarea gândirii umane / video

„Mintea funcționează pe baza unor circuite neuronale bine exersate și repetate care sunt ca niște șanțuri, ca niște autostrăzi, în minte. Pe acolo, informația circulă cu mare viteză.

Dacă tu crezi că oamenii sunt nedrepți, atunci vei avea experiențe care îți vor demonstra că ai dreptate.

Dacă ai avut experiențe că oamenii sunt nedrepți, gândește-te la experiențe în care ai văzut oameni care sunt drepți. Asta până când vezi că le ai în egalitate.

Mintea are posibilitatea de a alege o altă cale pe care să curgă informația. Pentru că avem o compensare calitativă și cantitativă, adică un număr suficient de mare de exemple și exemple suficient de relevante, asta face să se creeze noi circuite neuronale pe care informația curge. Trebuie să le compenseze pe cele vechi. De aceea avem nevoie de calitate și cantitate. Acela este momentul în care mintea poate să aleagă o altă poveste.

Mintea nu mai judecă în termeni de alb și negru, nu mai are o singură opțiune pe care să meargă, ci poate să aleagă altceva, nu mai reacționează. În momentul în care începi să îți spui altă poveste, începi să îți creezi altă realitate. Vezi alte oportunități, reacționezi diferit la ce se întâmplă, nu pentru că îți propui în mod conștient, ci pentru că mintea nu mai merge pe aceeași direcție”, a spus Monica Ion.

„Care sunt tiparele de gândire cele mai păguboase?”, a întrebat Mihai Morar.

„Mintea crede doar povestea asta: că trebuie să lucrezi din greu sau că trebuie să alegi dintre - bani sau fericire, bani sau sănătate, familie sau carieră.

Asta înseamnă că pentru minte și pentru corp, experiența asta este adevărată", a adăugat Monica Ion la podcastul „Fain&Simplu” cu Mihai Morar.

VEZI ȘI: Care sunt legile universale după care ar trebui să te ghidezi. Cum îți pot face viața mai bună / video

Monica Ion, unul dintre primii 50 de experți mondiali în remodelarea gândirii umane, a fost invitată la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar, unde a vorbit despre legile universale după care oamenii ar trebui să-și ghideze viața.

„Care sunt legile universale după care ar trebui să ne ghidăm viața pentru o viziune clară și limpede a vieții fiecăruia?”, a întrebat Mihai Morar.

„Aș menționa doar două pentru că sunt imediat aplicabile și poți să le recunoști cu ușurință. Prima este legea reflexiei care spune că tot ce vezi în ceilalți, ai și tu în tine. Creează un spațiu din care judecata față de ceilalți scade pentru că dacă eu văd că am în mine aceeași agresivitate pe care o are șoferul care îmi taie calea, sau pe care a avut-o tata față de mine și o am în mine, nu mă mai poziționez deasupra și îl văd pe celălalt ca fiind nemernicul, iar eu victima sfântă. Văd că, de fapt, suntem cam la fel, că la mine se manifestă în altă formă, în forma mea unică, poate să fie adevărat, dar o am în egală măsură. Dacă nu aș avea-o nu aș putea să o recunosc în celălalt", a spus Monica Ion.

Citește continuarea pe: https://www.dcnews.ro/care-sunt-legile-universale-dupa-care-ar-trebui-sa-te-ghidezi-cum-iti-pot-face-viata-mai-buna-video_920543.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News