Care sunt legile universale după care ar trebui să te ghidezi. Cum îți pot face viața mai bună / video

„Care sunt legile universale după care ar trebui să ne ghidăm viața pentru o viziune clară și limpede a vieții fiecăruia?”, a întrebat Mihai Morar.

„Aș menționa doar două pentru că sunt imediat aplicabile și poți să le recunoști cu ușurință. Prima este legea reflexiei care spune că tot ce vezi în ceilalți, ai și tu în tine. Creează un spațiu din care judecata față de ceilalți scade pentru că dacă eu văd că am în mine aceeași agresivitate pe care o are șoferul care îmi taie calea, sau pe care a avut-o tata față de mine și o am în mine, nu mă mai poziționez deasupra și îl văd pe celălalt ca fiind nemernicul, iar eu victima sfântă. Văd că, de fapt, suntem cam la fel, că la mine se manifestă în altă formă, în forma mea unică, poate să fie adevărat, dar o am în egală măsură. Dacă nu aș avea-o nu aș putea să o recunosc în celălalt.

Probabil știți povestea cu indienii din America de Sud care stăteau pe margine oceanului și șamanul încerca să le arate că sunt niște nave, indienii se uitau și nu le vedeau. Pur și simplu nu le vedeau pentru că nu aveau nicio reprezentare mentală a acestor nave. Șamanul în viziunile lui sau în experiența lui le-o fi văzut și el putea să le recunoască. Doar după ce a încercat să le explice ce ar trebui să vadă, oamenii au început să le vadă. Deci asta este o lege care te ajută imediat. Când cineva îți apasă butoanele, să vezi în mod specific ce judeci la persoana respectivă, ce admiri la persoana respectivă și care e forma în care ai și tu lucrurile acelea. Egalezi spațiul între tine și persoana cealaltă.

Cealaltă lege care mi se pare extrem de relevantă, este legea dualității și a polarității, care e, altfel spus, o lege a echilibrului sau a întregului. Această lege spune că, în esență, totul este într-un echilibru perfect. Echilibrul acesta este manifestarea lui Dumnezeu în viața noastră, în orice și în tot ce se întâmplă. Când vine o persoană și interacționează cu acest echilibru perfect care e o neutralitate, în esență, va percepe și va pune o etichetă, o bulină, de pozitiv sau negativ asupra a ceea ce se întâmplă. În fapt, lucrul acela rămâne neutru, dar prin faptul că eu sau persoana etichetează într-o anumită formă, distorsionează câmpul de interacțiune cu spațiul real.

Dacă eu percep că un lucru a fost negativ și m-a durut nu o să pot să acționez strategic, ci voi fi condiționată de acel lucru pentru că în multe lucruri pe care le văd în jurul meu o să reactivez aceeași rană și o să caut să o evit. Ca atare, nu pot să-mi asum puterea pentru că voi evita anumite lucruri la care sunt expusă pe baza unei răni din trecut, neechilibrate. Legea dualității și a polarității te susține să vezi echilibrul și să pui întrebarea opusă percepției. Dacă percepția este că s-a întâmplat ceva negativ, să caut beneficiile acelui lucru pentru mine, să văd cum lucrurile acelea se întâmplă pentru mine, nu împotriva mea.", a spus Monica Ion la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News